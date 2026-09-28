Hallan sin vida a joven maniatado y envuelto en bolsas negras en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. El cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de este lunes 28 de septiembre en una calle de la colonia Miraflores, en Tegucigalpa. La víctima estaba atada de pies y manos y cubierta con una bolsa plástica de color negro.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo habría sido trasladado hasta el lugar a bordo de un vehículo, que ingresó por una de las calles principales de la colonia y posteriormente salió hacia la zona de la Kennedy.

La víctima fue identificada mediante sus huellas dactilares como Onasis Jafet Rodríguez Gómez, de 25 años, originario y residente del Distrito Central. Sus familiares se presentaron posteriormente en la morgue del Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes.