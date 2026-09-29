Delcy Rodríguez pide al Parlamento reformar la criticada ley contra el odio de Venezuela

Caracas, Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al Parlamento una reforma parcial de la 'Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia', publicada en 2017 y criticada por la mayor coalición opositora como parte de un "marco legal represivo" y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.

A través de una carta, publicada este martes en su Telegram pero con fecha del lunes, Rodríguez afirmó que la reforma solicitada es para "avanzar en la despenalización de las conductas previstas" en esta ley y como parte de las acciones del Gobierno para "transformar el sistema de justicia penal" y "favorecer el reencuentro y convivencia democrática" en Venezuela.

"Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia", subrayó la mandataria encargada en la carta dirigida a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.