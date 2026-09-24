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Inundaciones y desbordamientos de quebradas afectan Quimistán

La emergencia también afecta Pinalejo y sectores rurales, donde varios pasos quedaron interrumpidos por el desbordamiento de quebradas.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 08:09 -
  • Redacción La Prensa
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