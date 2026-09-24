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Zonas de Honduras sin luz el 24 de septiembre: consulta la lista
hace 2 min
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Inundaciones y desbordamientos de quebradas afectan Quimistán
La emergencia también afecta Pinalejo y sectores rurales, donde varios pasos quedaron interrumpidos por el desbordamiento de quebradas.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 08:09
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Redacción La Prensa
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