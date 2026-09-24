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Congreso propone capturas y allanamientos sin orden judicial

Las reformas plantean que los policías y militares podrán intervenir en “territorios de riesgo” donde operan las estructurales criminales. Realizarán capturas expeditas y allanamientos sin orden judicial

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 08:09 -
  • Redacción La Prensa
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