Congreso Nacional instala mesa de trabajo para definir el marco legal de la industria camaronera

Tegucigalpa, Honduras

Una delegación de productores de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH) acudió al Congreso Nacional para plantear un plan integral de rescate y modernización del sector camaronero.

La iniciativa busca articular una mesa de trabajo interinstitucional y la aprobación de herramientas legislativas para revertir las pérdidas operativas que afectan a la zona sur del país.

​La propuesta empresarial apunta a superar la crisis generada por factores climáticos, el aumento en los costos de producción y la pérdida de mercados tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán.

Los acuicultores enfatizaron que el fortalecimiento del rubro es indispensable para resguardar la estabilidad económica de los departamentos de Choluteca y Valle.

Durante el encuentro, las autoridades del Congreso respaldaron la iniciativa e informaron la creación inmediata de una comisión especial encargada de dar seguimiento a los requerimientos normativos del sector.

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"Solo este sector en la actualidad genera 25,000 empleos directos y casi 100,000 de manera indirecta; sabemos que estos últimos años ha sido duramente afectado por el cambio de relaciones hacia China y el cierre del mercado de Taiwán, donde se perdieron más de 10,000 empleos", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​La mesa sectorial integrará a representantes de varias secretarías de Estado para abordar de forma coordinada aspectos financieros, ambientales y de sanidad agropecuaria.