Ventas de café de Honduras sumaron 2.285 millones de dólares en cosecha 2025-2026

Tegucigalpa, Honduras. Las ventas de café de Honduras en el año de cosecha 2025-2026, que finalizó este miércoles, le generaron 2.285 millones de dólares, informó el gerente general del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Adilson Ávila.

En un acto del Ihcafé celebrado en Tegucigalpa, Ávila dijo que el país centroamericano exportó 7,3 millones de quintales (sacas de 45,4 kilos), de los 7,5 millones que produjo con 96.903 productores registrados en el año de cosecha.

Agregó que el país exportó el aromático a 53 países y destacó “el acompañamiento técnico mediante extensión, investigación y formación, junto con la estrategia de renovación de áreas productivas”.