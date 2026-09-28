La CNBS autoriza alivio financiero para productores agropecuarios

Tegucigalpa, Honduras. El mecanismo temporal de alivio financiero para los deudores del sector agropecuario con el sistema financiero hondureño ya está vigente.
La Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro entró en vigencia el jueves 6 de octubre tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la normativa establece mecanismos de refinanciamiento y readecuación de deudas para productores agropecuarios, arroceros, salineros y camaroneros.
El decreto fue presentado como una respuesta a los retos que enfrenta el sector agropecuario hondureño, entre ellos los efectos del cambio climático, el incremento de los costos de producción, el aumento en el precio de los combustibles y las limitaciones para obtener financiamiento.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) informó que ya autorizaron la medida el viernes 25 de septiembre. El mecanismo abarcará a productores de 75 municipios de seis departamentos: Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, La Paz y Francisco Morazán. El beneficio podrá extenderse a otros municipios de otros departamentos.
Con la Ley de Alivio Financiero, los productores podrán optar a la reprogramación o reestructuración de sus obligaciones crediticias, períodos de gracia, ampliación de plazos y otorgamiento de nuevos recursos para capital de trabajo y rehabilitación productiva.
Las instituciones supervisadas del sistema financiero señalan que el sector agropecuario representa el 11.8% de la cartera crediticia total.
La ley también contempla subsidios estatales para seguros agrícolas de granos básicos y medidas para facilitar la adquisición de terrenos rematados por parte de productores que continúan activos en sus actividades productivas.
La normativa también ordena que, una vez que el productor formalice la readecuación pagando los intereses regulares de 90 días, quedará habilitado de forma inmediata para optar a nuevas fuentes de financiamiento públicas o privadas, suspendiendo el bloqueo en la Central de Información Crediticia.