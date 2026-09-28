  1. Inicio
  2. · Economía

La CNBS autoriza alivio financiero para productores agropecuarios

Los productores hondureños de 75 municipios podrán optar a la reprogramación o reestructuración de sus obligaciones crediticias, períodos de gracia y ampliación de plazos

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 12:01 -
  • Luis Rodríguez
La CNBS autoriza alivio financiero para productores agropecuarios

El decreto permitirá la readecuación de deudas en mora con plazos de hasta 15 años y una tasa de interés preferencial del 2% anual, logrando reactivar el acceso al crédito.

Tegucigalpa, Honduras. El mecanismo temporal de alivio financiero para los deudores del sector agropecuario con el sistema financiero hondureño ya está vigente.

La Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro entró en vigencia el jueves 6 de octubre tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la normativa establece mecanismos de refinanciamiento y readecuación de deudas para productores agropecuarios, arroceros, salineros y camaroneros.

El decreto fue presentado como una respuesta a los retos que enfrenta el sector agropecuario hondureño, entre ellos los efectos del cambio climático, el incremento de los costos de producción, el aumento en el precio de los combustibles y las limitaciones para obtener financiamiento.

La mora de los abonados de la Enee llega a L21,137.9 millones

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) informó que ya autorizaron la medida el viernes 25 de septiembre. El mecanismo abarcará a productores de 75 municipios de seis departamentos: Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, La Paz y Francisco Morazán. El beneficio podrá extenderse a otros municipios de otros departamentos.

Con la Ley de Alivio Financiero, los productores podrán optar a la reprogramación o reestructuración de sus obligaciones crediticias, períodos de gracia, ampliación de plazos y otorgamiento de nuevos recursos para capital de trabajo y rehabilitación productiva.

Las instituciones supervisadas del sistema financiero señalan que el sector agropecuario representa el 11.8% de la cartera crediticia total.

La ley también contempla subsidios estatales para seguros agrícolas de granos básicos y medidas para facilitar la adquisición de terrenos rematados por parte de productores que continúan activos en sus actividades productivas.

Ahiba respalda decisión del BCH de elevar la Tasa de Política Monetaria al 6%

La normativa también ordena que, una vez que el productor formalice la readecuación pagando los intereses regulares de 90 días, quedará habilitado de forma inmediata para optar a nuevas fuentes de financiamiento públicas o privadas, suspendiendo el bloqueo en la Central de Información Crediticia.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Luis Rodríguez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias