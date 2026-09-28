La CNBS autoriza alivio financiero para productores agropecuarios

Tegucigalpa, Honduras. El mecanismo temporal de alivio financiero para los deudores del sector agropecuario con el sistema financiero hondureño ya está vigente.

La Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro entró en vigencia el jueves 6 de octubre tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la normativa establece mecanismos de refinanciamiento y readecuación de deudas para productores agropecuarios, arroceros, salineros y camaroneros.

El decreto fue presentado como una respuesta a los retos que enfrenta el sector agropecuario hondureño, entre ellos los efectos del cambio climático, el incremento de los costos de producción, el aumento en el precio de los combustibles y las limitaciones para obtener financiamiento.