Entra en vigencia Ley de Alivio Financiero para productores del agro con tasas de hasta 2%

Tegucigalpa, Honduras.

Según el Poder Legislativo, la ley permitirá que los productores puedan acceder a programas extraordinarios de readecuación y refinanciamiento de obligaciones crediticias en mora o vencidas, con tasas de interés máximas del 2 % anual y plazos de hasta 15 años.

El Congreso Nacional informó, mediante una publicación, que el decreto fue aprobado el pasado 17 de junio y busca brindar alternativas financieras a los sectores productivos afectados por dificultades económicas, climáticas y de acceso a créditos.

La Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro entró en vigencia este jueves tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta , una normativa que establece mecanismos de refinanciamiento y readecuación de deudas para productores agropecuarios, arroceros, salineros y camaroneros.

La normativa autoriza al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y al Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) a implementar los programas dirigidos a los productores que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

"Productores agropecuarios, arroceros, salineros y camaroneros serán beneficiados con tasas de interés máximas del 2% anual y plazos de hasta 15 años", señaló el Congreso Nacional en la información difundida sobre la entrada en vigencia de la ley.

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El decreto fue presentado como una respuesta a los retos que enfrenta el sector agropecuario hondureño, entre ellos los efectos del cambio climático, el incremento de los costos de producción, el aumento en el precio de los combustibles y las limitaciones para obtener financiamiento.

La Ley de Alivio Financiero también contempla subsidios estatales para seguros agrícolas de granos básicos y medidas para facilitar la adquisición de terrenos rematados por parte de productores que continúan activos en sus actividades productivas.

Dentro de las disposiciones establecidas, se incluye como requisito para nuevos créditos otorgados por Banadesa y Senprende la contratación de un seguro agropecuario que cubra el 100 % del área financiada cuando no exista un sistema de riego.

El Congreso Nacional detalló que el Gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), podrá subsidiar hasta el 80 % del valor de la prima del seguro agropecuario para los productores beneficiados.

La normativa establece además que, para acceder a la readecuación de capital, los productores deberán cancelar únicamente los intereses regulares calculados a 90 días, conforme a la tasa pactada originalmente en el crédito.

Una vez cumplido ese requisito, las nuevas condiciones financieras contemplan una tasa máxima del 2 % anual, un plazo de hasta 15 años y un período de gracia máximo de un año, el cual podrá reducirse si así lo solicita el prestatario.

Con la entrada en vigor de esta ley, el Congreso Nacional indicó que se busca fortalecer la capacidad productiva del sector agropecuario y generar herramientas financieras que permitan a los productores continuar con sus actividades económicas.