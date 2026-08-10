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Al menos 132 muertos y 570 heridos deja el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Al menos 132 personas perdieron la vida y más de 570 resultaron heridas en Colombia tras un terremoto de magnitud 7,4, según cifras preliminares de Asocapitales

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 20:01 -
  • Agencia EFE
Al menos 132 muertos y 570 heridos deja el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia deja un saldo preliminar de 132 muertos y más de 570 heridos, cifra que podría aumentar.

 Foto: EFE
Bogotá, Colombia

Al menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas en Colombia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales),

Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que se produjo a las 07:34 hora local (12:34 GMT) concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.

La cifra aportada por esa institución solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y localidades aledañas, que también sufrieron colapsos de edificios y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

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Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 86 edificios colapsados y seis aeropuertos con operaciones suspendidas.

En Pereira, además de los 60 fallecidos, hay 16 personas atrapadas en el Megacable (teleférico público), dos edificios colapsados y 15 puntos críticos en los que continúan las labores de rescate, mientras que el aeropuerto internacional Matecaña permanece cerrado por daños en su cubierta.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

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Agencia EFE
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