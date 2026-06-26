Luto: Encuentran muerto a futbolista tras devastador terremoto en Venezuela

Luto en Venezuela. Hallan muerto a joven futbolista tras la tragedia sufrida este miércoles en territorio sudamericano.
El Caribe venezolano fue sacudido por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, en un fenómeno que se conoce como "doblete sísmico", según detalló el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.
El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360 heridos.
Entre las víctimas, lamentablemente se encontró el cuerpo de una joven promesa del fútbol venezolano, Yimvert Berroterán.
El juvenil fue encontrado junto a su pareja entre los escombros en La Guaira, luego de que el edificio donde se encontraban se derrumbó por completo.
Luego de haber sido reportado como desaparecido y tras casi 48 horas de búsqueda, los equipos de rescate hallaron el cuerpo del futbolista.
La Federación Venezolana de Fútbol se encargó de confirmar su muerte y a través de un comunicado lamentaron lo sucedido con Yimvert Berroterán.
"Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha", expresaron.
"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza. Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto", finalizaron.
Berroterán era uno de los jóvenes talentos de Venezuela que ya empezaba a dar sus pasos en el fútbol profesional.
El juvenil había formado parte del Sudamericano Sub-17 y el Mundial de su categoría con la Selección de Venezuela.
Asimismo, había sumado minutos en el campeonato local a nivel profesional con la UCV, su equipo en el país sudamericano.
A sus 18 años también fue convocado para la Copa Libertadores, pero no pudo debutar.
Desde su equipo también han lamentado la dura noticia: "Fuiste un guerrero, Yimvert.Siempre serás recordado".
"El Caracas se une al duelo que embarga al fútbol venezolano por el sensible fallecimiento de Yimvert Berroterán, juvenil del UCV FC y la selección", son algunos de los mensajes tras confirmarse la muerte del jugador.
En la actual campaña, Berroterán había disputado tres partidos, sumando 32 minutos. Con la Selección juvenil de Venezuela firmó 3 goles y poco a poco se fue consolidando en el equipo por sus habilidades.
La noticia ha conmocionado al fútbol venezolano, en una tragedia que ha cobrado la vida de más de 900 personas.