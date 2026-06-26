Tabla goleadores Mundial 2026: hace triplete, revés a Mbappé y amenaza a Messi en Bota de Oro

Así va avanzando la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras otro día lleno de goles. Kylian Mbappé sufrió golpe y el goleador que ahora amenaza a Messi tras destaparse con triplete.
25. Elijah Just - Nueva Zelanda: El delantero neozelandés ha marcado dos goles en el Mundial 2026. Juega este viernes contra Bélgica en la última jornada del Grupo G.
24. Daichi Kamada - Japón: El centrocampista japonés tiene dos goles en tres jornadas del Mundial 2026.
23. Ayase Ueda - Japón: El delantero japonés ha marcado dos goles en tres jornadas en el Mundial 2026.
22. Harry Kane - Inglaterra: El delantero inglés suma dos goles en el Mundial 2026.
21. Folarin Balogun - Estados Unidos: El delantero estadounidense suma dos goles en tres jornadas del Mundial 2026.
20. Mikel Oyarzabal - España: El delantero español se despachó con un doblete en la paliza de la Roja (4-0) ante Arabia Saudita en el Mundial 2026. Juega este viernes contra Uruguay.
19. Daniel Muñoz - Colombia: El defensa colombiano llegó a dos goles en el Mundial 2026 con el tanto que le hizo a la República Democrática del Congo.
18. Cyle Larin - Canadá: El delantero canadiense tiene actualmente dos goles en dos jornadas del Mundial 2026.
17. Ermin Mahmic - Bosnia y Herzegovina: El centrocampista bosnio anotó un gol en la victoria (3-1) sobre Qatar en la última jornada y llegó a dos tantos en el Mundial 2026.
16. Kai Havertz - Alemania: El delantero alemán tiene dos goles en el Mundial 2026.
15. Anthony Elanga - Suecia: El delantero sueco anotó un gol en el empate (1-1) ante Japón y llegó a dos goles en el Mundial 2026.
14. Julián Quiñones - México: El delantero nacionalizado mexicano marcó un gol en la victoria del Tri (0-3) ante República Checa y llegó a dos tantos en el Mundial 2026.
13. Cristiano Ronaldo - Portugal: El delantero portugués se destapó con un doblete en la paliza (5-0) sobre Uzbekistán y fueron sus primeros dos goles en el Mundial 2026. Juega este sábado ante Colombia en la última fecha de la fase de grupos.
12. Johan Manzambi - Suiza: El mediocampista suizo marcó un gol para la victoria suiza (2-1) ante Canadá y tiene 3 tantos en el Mundial 2026.
11. Ismael Saibari - Marruecos: El centrocampista marroquí ha anotado un gol en el triunfo marroquí contra Haití y llegó a tres goles en el Mundial 2026.
9. Matheus Cunha - Brasil - El delantero brasileño anotó un gol en la victoria de la Seleçao sobre Escocia y llegó a tres tantos en el Mundial 2026.
8. Deniz Undav - Alemania: El delantero alemán suma tres goles con la 'Mannschaft' tras la fase de grupos del Mundial 2026.
7. Brian Brobbey - Países Bajos: El delantero neerlandés anotó un gol en la victoria de la Orange (1-3) ante Túnez y ya suma tres goles en el Mundial 2026.
6. Ismaïla Sarr - Senegal: El delantero senegalés anotó un gol en la paliza de su selección (5-0) sobre Irak y llegó a tres tantos en la fase de grupos del Mundial 2026.
5. Erling Haaland - Noruega: El delantero noruego no vio acción en la última jornada de la fase de grupos, fue suplente en la derrota noruega (1-3) ante Francia y se queda con cuatro goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026.
4. Kylian Mbappé - Francia: El delantero francés se fue en blanco en el triunfo los Bleus (1-3) sobre Noruega y se quedó con cuatro goles en la fase de grupos del Mundial 2026.
3. Vinicius - Brasil: El delantero brasileño suma cuatro goles en el Mundial 2026 tras tres jornadas.
2. Ousmane Dembélé - Francia: El delantero francés se destapó con un triplete en la victoria (1-3) contra Noruega y llegó a cuatro goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026.
1. Lionel Messi - Argentina: El delantero argentino lidera la tabla de goleadores por la Bota de Oro del Mundial 2026 con cinco goles.