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La cenicienta del Mundial hace historia, alocado festejo y mamá de Vozinha presente

El alocado festejo de la cenicienta del Mundial 2026 tras hacer historia, dejaron fuera a favorita, mamá de Vozinha y tristeza de otro eliminado.

La cenicienta del Mundial hace historia, alocado festejo y mamá de Vozinha presente
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Cabo Verde sigue sorprendiendo y este viernes firmó una histórica clasificación en el Mundial 2026.
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Houston recibió a la cenicienta del Mundial en un nuevo cotejo: se vivió un ambientazo desde las graderías del recinto.
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Cabo Verde dependía de si mismo para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026, esto luego de los sorpresivos empates ante España (0-0) y Uruguay (1-1), las favoritas a quedarse con los cupos del grupo H.
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Los africanos resistieron y no dieron paso a tropiezos en su duelo ante Arabia Saudita, su último rival en la fase de grupos.
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Vozinha nuevamente dejó su arco en cero y evitó que el gol ingresara en su meta.
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El guardameta de 40 años se volvió figura de su selección desde el debut ante España, donde impidió el gol a toda costa.
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Su historia se viralizó y desde la pasada fecha pudo disfrutar de la presencia de su familia desde las graderías.

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Vozinha volvió a ver a su madre apoyándolo desde la tribuna, esta vez durante el tercer partido de Cabo Verde en este Mundial.
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Los jugadores de Cabo Verde le mostraron su apoyo a los saudíes que se mostraron muy afectados tras quedar fuera del Mundial 2026.
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Mientras tanto, los jugadores de Cabo Verde se reunieron para ver los últimos minutos del España vs Uruguay que terminó 1-0 a favor de los europeos y con esto dejaron a uno de los favoritos en el grupo eliminados.
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Cabo Verde pasó como segunda de su grupo con 3 puntos, solo por encima de España que logró 5 unidades.
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Los africanos hicieron historia en su debut en una Copa del Mundo: solo recibió dos goles y fue en el histórico empate ante Uruguay en la pasada fecha.
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Los jugadores alzaron a su entrenador tras finalizar el partido ante Arabia Saudita.
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Cabo Verde se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en la siguiente etapa del torneo.
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Los aficionados de Cabo Verde no pararon de alentar a su selección que se metió en la historia de los Mundiales.
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Además, se convirtió en el país más pequeño en alcanzar la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.
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Terminó la fase de grupos como invicto, al empatar 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 este viernes en Houston contra Arabia Saudí.
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'Bubista' tendrá ahora el reto de encontrar un equilibrio entre la euforia por el auténtico milagro deportivo que sus jugadores acaban de lograr con la necesidad de encarar el nuevo desafío con concentración y, si es posible, más ganas de atreverse.

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"Estamos muy contentos de participar, el fútbol pertenece a todo el mundo, no solo a los países más ricos, es para los países pobres también", recordaba en rueda de prensa antes del cruce con Arabia.
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Los festejos con la familia también se hicieron presentes: Cabo Verde protagonizó uno de los mayores batacazos durante esta Copa del Mundo.
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´Para Cabo Verde se desató la fiesta para una de las hazañas deportivas más inesperadas de una Copa del Mundo.
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Las hermosas aficionadas de Cabo Verde también robaron suspiros desde las graderías.
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Y el apoyo de los hinchas a Vozinha no pudo faltar: se convirtió en el jugador más famoso luego de su actuación ante España.
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Vozinha nuevamente dejó su arco en cero y le dio un nuevo empate para la gloria de Cabo Verde en el Mundial 2026.
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