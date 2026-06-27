Real Madrid con varias salidas, Barcelona lo vende y PSG va por estrella

El mercado de fichajes internacional sigue al rojo vivo. Real Madrid prepara una importantes salidas, el Barcelona está cerca de desprenderse de uno de sus jugadores y el PSG acelera por una de las mayores promesas del fútbol francés.
Eduard Spertsyan jugará en el Al Ahli. El club saudí alcanzó un acuerdo total con el Krasnodar y con el entorno del talentoso mediapunta armenio para concretar su incorporación.
El Como mantiene firme su interés por Trevoh Chalobah. La entidad italiana presentó hace varios días una oferta formal por el defensor inglés, pero el Chelsea ya dejó claro que solo negociará su salida por una cifra superior a la propuesta inicial.
Granit Xhaka podría convertirse en uno de los fichajes más inesperados del Chelsea para reforzar la zona medular. El internacional suizo desea reencontrarse con Xabi Alonso y ya manifestó su intención de regresar al fútbol londinense.
El Paris Saint-Germain ha tomado la delantera en la puja por Maghnes Akliouche, superando por ahora a dos clubes de la Premier League.
Sergi Altimira jugará en el Sporting. El conjunto portugués alcanzó un acuerdo definitivo con el Real Betis para cerrar el traspaso del centrocampista, después del principio de acuerdo que había trascendido a comienzos de la semana.
Roberto De Zerbi considera a Destiny Udogie una pieza fundamental dentro del proyecto a largo plazo del Tottenham.
Elliot Anderson ya tiene todo listo para convertirse en nuevo futbolista del Manchester City. Tras superar los exámenes médicos en Nueva York, el mediocampista firmará un contrato hasta junio de 2031, con una opción para extender el vínculo por una temporada más.
Antonín Kinský renovó su compromiso con el Tottenham. El guardameta firmó un nuevo contrato por cinco temporadas, con una cláusula que permitirá ampliar su vínculo hasta junio de 2032
Marco Palestra completó satisfactoriamente la revisión médica y estampó su firma en un contrato por seis temporadas para convertirse oficialmente en nuevo jugador del Chelsea.
El Arsenal analiza internamente volver a la carga por Bruno Guimarães. Los 'Gunners' preparan una nueva propuesta después de que el Newcastle rechazara de inmediato la primera oferta de 55 millones de libras por el mediocampista brasileño.
Según Fichajes.net, el Atlético de Madrid prepara una inversión de 80 millones de euros para intentar concretar el fichaje de Nico Williams.
El Manchester City sigue muy activo en el mercado y tiene en la mira a Sandro Tonali. El mediocampista del Newcastle aparece como una prioridad para Enzo Maresca, quien lo considera un refuerzo ideal para fortalecer el centro del campo. La operación podría cerrarse por unos 70 millones de euros más variables.
El Real Madrid trabaja en una profunda reestructuración de su plantilla y contempla hasta siete salidas para abrir espacio a sus nuevos fichajes. Raúl Asencio, Fran García, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Gonzalo García figuran entre los nombres que están bajo evaluación.
El Mónaco está muy cerca de cerrar de manera definitiva la incorporación de Ansu Fati. El conjunto del Principado avanza con paso firme en las negociaciones para concretar la llegada del atacante procedente del Barcelona.
Marc Casadó podría cambiar de aires en este mercado. De acuerdo con medios italianos, el centrocampista del Barcelona está en el radar del AC Milan, que estudia lanzar una ofensiva para hacerse con sus servicios.