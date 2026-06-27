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Mundial 2026: estrella de Países Bajos anunció que su esposa perdió a un hijo

Una figura de la selección neerlandesa confirmó una tragedia familiar que ha causado conmoción dentro y fuera del fútbol.

Mundial 2026: estrella de Países Bajos anunció que su esposa perdió a un hijo
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Una de las principales figuras de la selección de Países Bajos atraviesa el momento más difícil de su vida tras confirmar, junto a su esposa, la pérdida de su segundo bebé durante el embarazo en pleno Mundial 2026.

 Fotos: Instagram Cody Gakpo.
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Cody Gakpo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmar la pérdida de su segundo hijo durante el embarazo, en plena disputa del Mundial 2026.
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La noticia fue anunciada por su pareja, Noa van der Bij, mediante un emotivo mensaje publicado en redes sociales que conmovió al mundo del fútbol.
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“Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia del fallecimiento de nuestro bebé durante el embarazo. Gracias por vuestro amor y apoyo. A Elijah Raphael Gakpo. Siempre te amaremos. Siempre serás nuestro hijo”, escribió la pareja al confirmar el fallecimiento de su bebé.
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“Fuimos a la iglesia a encender una vela. Después, caminamos hasta el patio de recreo de la iglesia con nuestro hijo Samuel. Solo había otro niño allí. Se llamaba Elías. No podría haber habido una señal más hermosa de Dios. Nos recordó que nuestro pequeño nunca está lejos.”
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Pese al duro golpe familiar, el atacante decidió permanecer con la selección neerlandesa tras conversar y tomar la decisión junto a su pareja.
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La Federación Neerlandesa de Fútbol confirmó que Gakpo continuará con el equipo durante el torneo y contará con el respaldo del grupo.
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El futbolista y Noa van der Bij ya son padres de Samuel y esperaban con ilusión la llegada de su segundo hijo en octubre.
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El mensaje publicado por la pareja recibió miles de reacciones y palabras de apoyo de aficionados, jugadores y clubes de todo el mundo.
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Las muestras de solidaridad no tardaron en llegar, reflejando el cariño y respeto que Gakpo ha ganado dentro y fuera de las canchas.
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Mientras vive este complicado momento personal, Gakpo sigue formando parte de la concentración de Países Bajos en el Mundial 2026.
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El conjunto neerlandés enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final, con el plantel unido para respaldar a su compañero.
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La tragedia ha marcado la previa del compromiso mundialista, donde el aspecto humano ha quedado por encima del resultado deportivo.
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Cody Gakpo afronta una prueba muy difícil fuera del campo, acompañado por su familia, su selección y el apoyo de millones de personas.
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