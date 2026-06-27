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Hondureño causa revuelo en el Colombia-Portugal y bellas chicas enamoran

El gran duelo entre Colombia y Portugal no solo se vive en el campo, sino también en las afueras del estadio.

Hondureño causa revuelo en el Colombia-Portugal y bellas chicas enamoran
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La previa del Colombia vs. Portugal estuvo cargada de color, música y polémica, con la aparición de un cantante hondureño que acaparó miradas y el impacto de la afición colombiana que volvió a imponerse en las calles.

 Fotos: Jenny Fernández.
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El ambiente previo al duelo entre Portugal y Colombia se ha convertido en una auténtica fiesta total en las horas previas al encuentro, con una atmósfera que ya se siente como de gran evento internacional desde mucho antes del pitido inicial.
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Desde temprano, las calles aledañas al estadio comenzaron a llenarse de aficionados, pero fueron los colombianos quienes rápidamente tomaron el protagonismo y transformaron la zona en una celebración masiva.
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El jugador de la NBA Jimmy Butler habría sido captado mezclándose entre la multitud, sumándose al ambiente festivo que ya dominaba por completo las calles alrededor del recinto deportivo.
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La familia de Karol G también estuvo presente en la previa, sumándose al ambiente festivo que se vivió alrededor del estadio antes del esperado duelo entre Portugal y Colombia.
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Banderas amarillas, camisetas de la selección y cánticos constantes marcaron el ritmo de una previa que pareció más un carnaval que una simple antesala de partido.
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La hinchada colombiana volvió a demostrar por qué es una de las más apasionadas, convirtiendo el entorno del estadio en una auténtica fiesta popular.
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Los colores de Colombia dominaron por completo el paisaje urbano alrededor del estadio, dando la sensación de un partido prácticamente jugado en casa.
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Portugal también contó con presencia de sus aficionados, aunque en menor número, lo que hizo que la fiesta colombiana dominara completamente el entorno.
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Con tambores, trompetas y música a todo volumen, los hinchas colombianos impusieron un ambiente festivo que se extendió durante toda la jornada previa al encuentro.
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La belleza colombiana se hizo presente desde los primeros momentos de la previa del duelo entre Portugal y Colombia
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En las calles se vivieron escenas de celebración constante.
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La energía fue creciendo con el paso de las horas, mientras miles de aficionados continuaban llegando para sumarse a la gran concentración en los alrededores del estadio.
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Los cánticos dedicados a la selección no pararon en ningún momento, creando una especie de ola sonora que envolvía toda la zona del estadio.
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Familias enteras, grupos de amigos y peñas organizadas viajaron desde distintos puntos para vivir un partido que muchos consideran histórico.
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La pareja llegó perfectamente identificada con los colores de Colombia, mostrando desde el primer momento su orgullo por la selección cafetera en una previa que ya era una auténtica fiesta en las calles.
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Todo está listo para un partidazo entre Portugal y Colombia, pero lo que ya ha quedado claro es que la previa ha sido completamente dominada por una hinchada colombiana que convirtió las calles en una celebración inolvidable.
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El hondureño Maynor MC fue visto en las afueras del estadio en la previa del duelo entre Colombia y Portugal. Lo que más llamó la atención fue la camiseta que lucía, con un mensaje directo y polémico: “Messi es bueno, pero CR7 es el mejor”, una frase que rápidamente se volvió tema de conversación entre los presentes en la previa.
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