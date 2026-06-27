Messi: Otro gol en mundiales, se aleja y rompe increíble récord

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue haciendo historia en el fútbol. El capitán de la selección argentina marcó un espectacular gol de tiro libre en la victoria por 3-1 sobre Jordania, correspondiente a la tercera jornada del Grupo J del Mundial 2026. Con esta nueva anotación, el rosarino alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo, ampliando aún más su ventaja como el máximo goleador en la historia del torneo.
Aunque comenzó el partido en el banquillo por decisión del entrenador Lionel Scaloni, Messi ingresó al minuto 59 en sustitución de Lautaro Martínez, quien había anotado el segundo gol de la Albiceleste. Apenas unos minutos después tuvo su primera oportunidad con un tiro libre que pasó muy cerca del arco rival, avisando de lo que estaba por venir.
La revancha llegó al minuto 79. Messi ejecutó un magistral tiro libre, aprovechando que Alexis Mac Allister se ubicó en la barrera para bloquear la visión del guardameta. Con la precisión que lo caracteriza, el capitán argentino colocó el balón junto al poste y dejó sin opciones al portero de Jordania, firmando otro gol memorable con su pierna izquierda.
Con esta conquista, el astro argentino llegó a seis goles en el Mundial 2026, consolidándose como el máximo goleador de la presente edición del torneo. Messi supera en la tabla de artilleros al noruego Erling Haaland, los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, así como al brasileño Vinícius Júnior, quienes registran cuatro anotaciones cada uno.
Además, el delantero amplió su dominio en la clasificación histórica de goleadores en los Mundiales. Con 19 tantos, le saca tres de ventaja al alemán Miroslav Klose y al francés Kylian Mbappé, ambos con 16 goles, reafirmando su condición de máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo.
Como si fuera poco, Messi estableció un nuevo récord al convertir en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, una marca inédita que vuelve a poner su nombre en los libros de historia del fútbol internacional.
El encuentro frente a Jordania también dejó otro dato histórico. Recién cumplidos los 39 años, el rosarino no fue titular por decisión técnica, poniendo fin a una racha que se remontaba a los cuartos de final del Mundial de Alemania 2006.
Desde entonces, Messi había iniciado todos los partidos de Argentina en una Copa del Mundo desde el once inicial, estableciendo la mayor cadena de titularidades consecutivas para un futbolista con una misma selección en la historia del torneo.
Máximos goleadores históricos de los Mundiales
1- Lionel Messi (Argentina): 19 goles en 29 partidos
2- Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos
3- Kylian Mbappé (Francia): 16 goles en 17 partidos
4- Ronaldo (Brasil): 15 goles en 19 partidos
5- Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos
6- Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos
7- Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos
8- Harry Kane (Inglaterra): 11 goles en 14 partidos
9- Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles en 17 partidos
10- Sandor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos.