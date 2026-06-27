Messi: Otro gol en mundiales, se aleja y rompe increíble récord

Dallas, Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue haciendo historia en el fútbol. El capitán de la selección argentina marcó un espectacular gol de tiro libre en la victoria por 3-1 sobre Jordania, correspondiente a la tercera jornada del Grupo J del Mundial 2026. Con esta nueva anotación, el rosarino alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo, ampliando aún más su ventaja como el máximo goleador en la historia del torneo.

Aunque comenzó el partido en el banquillo por decisión del entrenador Lionel Scaloni, Messi ingresó al minuto 59 en sustitución de Lautaro Martínez, quien había anotado el segundo gol de la Albiceleste. Apenas unos minutos después tuvo su primera oportunidad con un tiro libre que pasó muy cerca del arco rival, avisando de lo que estaba por venir.

La revancha llegó al minuto 79. Messi ejecutó un magistral tiro libre, aprovechando que Alexis Mac Allister se ubicó en la barrera para bloquear la visión del guardameta. Con la precisión que lo caracteriza, el capitán argentino colocó el balón junto al poste y dejó sin opciones al portero de Jordania, firmando otro gol memorable con su pierna izquierda.