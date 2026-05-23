Detienen en España a guatemalteco pedido por la justicia hondureña

La Policía Nacional de España ha detenido en Burgos a dos hombres de mediana edad sobre quienes pesaban órdenes de detención de ámbito internacional por la presunta comisión de delitos graves en Dinamarca y Honduras respectivamente, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno.
En la primera de las actuaciones, un ciudadano español fue arrestado en la Comisaría Local de Miranda de Ebro cuando pretendía renovar la documentación de una de sus dos hijas menores que le acompañaban. Cuando los agentes comprobaron su situación, se encontraron con una Orden Europea de Detención y Entrega contra el progenitor, cursada por las autoridades de Dinamarca en un asunto calificado como detención ilegal, y relacionado con la situación de sus propias hijas.
Éstas, siguiendo instrucciones de la Fiscalía de Menores, fueron atendidas y derivadas a una institución pública de protección, a la espera de continuar con el procedimiento previsto por el órgano reclamante.
Por otra parte, agentes de la Policía Nacional de Miranda tras la identificación de un ciudadano de origen guatemalteco, procedieron a su inmediata detención tras comprobar que la Interpol le buscaba como presunto responsable de un homicidio doloso –cometido mediante arma de fuego– perpetrado en Honduras tiempo atrás. Esta actuación se ha ejecutado a partir de la figura denominada Orden de Detención para Extradición.
Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, Órgano Judicial competente para la tramitación de ambos procedimientos.