Detienen en España a guatemalteco pedido por la justicia hondureña

Madrid, España.

La Policía Nacional de España ha detenido en Burgos a dos hombres de mediana edad sobre quienes pesaban órdenes de detención de ámbito internacional por la presunta comisión de delitos graves en Dinamarca y Honduras respectivamente, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno.

En la primera de las actuaciones, un ciudadano español fue arrestado en la Comisaría Local de Miranda de Ebro cuando pretendía renovar la documentación de una de sus dos hijas menores que le acompañaban. Cuando los agentes comprobaron su situación, se encontraron con una Orden Europea de Detención y Entrega contra el progenitor, cursada por las autoridades de Dinamarca en un asunto calificado como detención ilegal, y relacionado con la situación de sus propias hijas.