Piden ayuda para repatriar a hondureña Dariela Galeano de Estados Unidos a Olancho

La familia de la hondureña Dariela Galeano, de 34 años, ha iniciado una campaña de solidaridad para recaudar fondos y poder repatriar su cuerpo desde Estados Unidos hacia Honduras, luego de que falleciera en un accidente de vehículo todoterreno (UTV) ocurrido en Okeechobee, Florida.
Dariela, originaria de la comunidad de Santa María del Real, Olancho, y madre de tres hijos, perdió la vida el pasado 16 de mayo tras un fatal accidente registrado en una propiedad privada. Sus familiares la recuerdan como una mujer trabajadora y dedicada por completo al bienestar de sus pequeños.
Ante el alto costo de los trámites funerarios y el traslado internacional, familiares y amigos solicitan el apoyo de la población hondureña para darle cristiana sepultura en su tierra natal y brindar consuelo a sus hijos y seres queridos en medio del dolor que atraviesan.
Las personas que deseen colaborar económicamente pueden realizar sus aportes a la siguiente cuenta.
La familia de Dariela Galeano inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos tras la muerte de la hondureña en un accidente ocurrido el 16 de mayo en Okeechobee. La describen como una madre soltera y trabajadora que dedicó su vida a sacar adelante a sus tres hijos.
La familia agradeció cualquier ayuda y pidió mantener en oración a los tres hijos de Dariela Galeano, quienes hoy enfrentan la irreparable pérdida de su madre.