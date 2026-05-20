Piden ayuda para repatriar a hondureña Dariela Galeano de Estados Unidos a Olancho

Okeechobee, Florida

La familia de la hondureña Dariela Galeano , de 34 años, ha iniciado una campaña de solidaridad para recaudar fondos y poder repatriar su cuerpo desde Estados Unidos hacia Honduras, luego de que falleciera en un accidente de vehículo todoterreno (UTV) ocurrido en Okeechobee , Florida .

Dariela, originaria de la comunidad de Santa María del Real, Olancho, y madre de tres hijos, perdió la vida el pasado 16 de mayo tras un fatal accidente registrado en una propiedad privada. Sus familiares la recuerdan como una mujer trabajadora y dedicada por completo al bienestar de sus pequeños.

Ante el alto costo de los trámites funerarios y el traslado internacional, familiares y amigos solicitan el apoyo de la población hondureña para darle cristiana sepultura en su tierra natal y brindar consuelo a sus hijos y seres queridos en medio del dolor que atraviesan.

Las personas que deseen colaborar económicamente pueden realizar sus aportes a la siguiente cuenta.