Lluvias y chubascos afectarán varias regiones de Honduras este domingo

Tegucigalpa

El ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, transportada por vientos del noreste, marcará las condiciones climáticas sobre el territorio nacional para este domingo 12 de abril de 2026, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (Copeco).

Según el reporte meteorológico, se espera la presencia de lluvias y chubascos, con intensidades de débiles a moderadas, que se presentarán de forma dispersa en las zonas norte y oriental del país. Asimismo, no se descartan precipitaciones débiles y aisladas en las áreas montañosas de la región central.

En contraste, el resto de la nación continuará bajo condiciones predominantemente secas y cálidas, manteniendo la tendencia de las últimas jornadas.

En cuanto al oleaje, se reportan alturas de entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

La fase lunar corresponde a cuarto menguante. Por su parte, el sol salió a las 5:42 de la mañana y se prevé que se oculte a las 6:01 de la tarde.

Las autoridades estatales recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias ante posibles lluvias, especialmente en zonas vulnerables.