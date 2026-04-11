Clima este sábado en Honduras: calor y altas temperaturas

San Pedro Sula.

Las condiciones del clima en Honduras estarán dominadas este sábado por un ambiente mayormente seco y cálido en gran parte del país, según el pronóstico oficial. De acuerdo con el informe, será durante horas de la tarde cuando se registre el ingreso de humedad desde el mar Caribe, lo que provocará lluvias débiles y aisladas, principalmente en sectores del norte y oriente del territorio nacional. El pronosticador Luis Fonseca indicó que estas precipitaciones serán de corta duración y de baja intensidad.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé oleaje moderado tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, sin alteraciones significativas. El reporte también señala que Honduras se encuentra bajo la fase lunar de cuarto menguante. Además, la salida del sol se registró a las 5:38 de la mañana y la puesta está prevista para las 6:02 de la tarde. Respecto a las temperaturas, se esperan valores elevados en varias zonas del país. En departamentos como Valle, los termómetros podrían alcanzar hasta los 40 grados, mientras que en regiones como Choluteca también se reportan condiciones de intenso calor.