Roberto Ochoa Madrid es designado embajador de Honduras en Francia

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional juramentó a Roberto Ochoa Madrid como embajador extraordinario y plenipotenciario de Honduras en la República Francesa, en un acto encabezado por Mireya Agüero, canciller de la República.

El nombramiento forma parte de la estrategia del Gobierno orientada a reforzar los vínculos diplomáticos y de cooperación con Francia, así como a generar nuevas oportunidades de desarrollo para el país.

Durante la ceremonia, Ochoa Madrid, embajador de carrera, destacó la relación histórica entre Honduras y la nación europea. Señaló que su gestión priorizará la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo y el posicionamiento de Honduras como un destino turístico competitivo.