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Roberto Ochoa Madrid es designado embajador de Honduras en Francia

Honduras designó a Roberto Ochoa Madrid como embajador en Francia para fortalecer relaciones y atraer inversión

Roberto Ochoa Madrid es designado embajador de Honduras en Francia

Honduras nombra a Roberto Ochoa como embajador en Francia.

 Foto: cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional juramentó a Roberto Ochoa Madrid como embajador extraordinario y plenipotenciario de Honduras en la República Francesa, en un acto encabezado por Mireya Agüero, canciller de la República.

El nombramiento forma parte de la estrategia del Gobierno orientada a reforzar los vínculos diplomáticos y de cooperación con Francia, así como a generar nuevas oportunidades de desarrollo para el país.

Durante la ceremonia, Ochoa Madrid, embajador de carrera, destacó la relación histórica entre Honduras y la nación europea. Señaló que su gestión priorizará la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo y el posicionamiento de Honduras como un destino turístico competitivo.

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Las autoridades indicaron que esta designación busca consolidar las relaciones bilaterales y dinamizar la cooperación en áreas clave para el crecimiento económico y social.

En su trayectoria profesional, Ochoa Madrid ha participado en diversas transmisiones de mando presidencial en Honduras, desempeñándose como asesor, coordinador y director. Entre ellas figuran las ceremonias de investidura de Juan Orlando Hernández en 2014 y Porfirio Lobo Sosa en 2010.

Asimismo, formó parte de los actos de toma de posesión de Manuel Zelaya en 2006, Carlos Roberto Flores en 1998 y Carlos Roberto Reina en 1994.

En el ámbito académico, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Internacional Público y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, cuenta con una maestría en Ciencias Sociales, obtenida con honores Cum Laude en la Universidad Francisco Marroquín.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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