Roberto Ochoa Madrid es designado embajador de Honduras en Francia

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional juramentó a Roberto Ochoa Madrid como embajador extraordinario y plenipotenciario de Honduras en la República Francesa, en un acto encabezado por Mireya Agüero, canciller de la República.
El nombramiento forma parte de la estrategia del Gobierno orientada a reforzar los vínculos diplomáticos y de cooperación con Francia, así como a generar nuevas oportunidades de desarrollo para el país.
Durante la ceremonia, Ochoa Madrid, embajador de carrera, destacó la relación histórica entre Honduras y la nación europea. Señaló que su gestión priorizará la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo y el posicionamiento de Honduras como un destino turístico competitivo.
Las autoridades indicaron que esta designación busca consolidar las relaciones bilaterales y dinamizar la cooperación en áreas clave para el crecimiento económico y social.
En su trayectoria profesional, Ochoa Madrid ha participado en diversas transmisiones de mando presidencial en Honduras, desempeñándose como asesor, coordinador y director. Entre ellas figuran las ceremonias de investidura de Juan Orlando Hernández en 2014 y Porfirio Lobo Sosa en 2010.
Asimismo, formó parte de los actos de toma de posesión de Manuel Zelaya en 2006, Carlos Roberto Flores en 1998 y Carlos Roberto Reina en 1994.
En el ámbito académico, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Internacional Público y abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, cuenta con una maestría en Ciencias Sociales, obtenida con honores Cum Laude en la Universidad Francisco Marroquín.