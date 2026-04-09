Juramentan a embajadores hondureños en Perú, México y El Salvador

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a tres nuevos embajadores que representarán al país en el exterior.
Durante el acto, la canciller destacó que estas designaciones buscan fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar los vínculos diplomáticos con otras naciones.
En ese contexto, César Pinto Valle fue juramentado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Honduras ante El Salvador, con el objetivo de impulsar la cooperación, fortalecer la relación bilateral y promover la atracción de inversiones.
De igual forma, Vania García Morales asumirá como representante diplomática en Perú, en una designación que busca retomar y dinamizar las relaciones entre ambos países.
Finalmente, Eleonora Ortez fue nombrada como embajadora de Honduras ante México, donde tendrá la responsabilidad de consolidar los lazos políticos, económicos y de cooperación.