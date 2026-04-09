Juramentan a embajadores hondureños en Perú, México y El Salvador

Tegucigalpa.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a tres nuevos embajadores que representarán al país en el exterior.

Durante el acto, la canciller destacó que estas designaciones buscan fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar los vínculos diplomáticos con otras naciones.