Tabla posiciones: Olimpia pega a Motagua, Real España tropieza y Olancho baja a Marathón

Comenzó a disputarse la jornada 18 en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y con ello la tabla de posiciones ha sufrido algunos cambios.

Uno de los más significativos es referente al Olancho FC, que se metió al Yankel Rosenthal y le pegó muy feo al Marathón con un marcador de 0-2. Ese triunfazo de los pamperos los pone muy arriba en la clasificación.

El equipo del profesor colombiano Jhon Jairo López llegaron a 27 puntos, cuajando una buena cantidad de unidades que les tiene garantizado su puesto en la liguilla. No obstante el monstruo verde, muy inconsistente, se quedó con 24.

Los blancos del Olimpia derrotaron 1-0 al Motagua en el Clásico nacional y con eso sumaron de tres y comenzaron a presionar sobre el cierre para meterse bien de primero o segundo lugar. Los azules, con juegos menos, culminaron con su segunda derrota al hilo.

Olimpia igualó los 29 puntos de Motagua en la tabla de posiciones.

Por último, el Real España cerró la actividad de este domingo con un empate 1-1 contra los Lobos de la UPN en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

Los aurinegros se mantiene líderes y aumentaron un punto más en su ventaja, llegando a 31 unidades.