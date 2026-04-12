Héroe de Olimpia, llanto del villano de Motagua, disturbios, heridos y bellezas

Las imágenes del caliente Clásico que ganó Olimpia (0-1) al Motagua que se manchó con el enfrentamiento entre las barras previo al inicio del partido en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés, dejando aficionados heridos.
Él de Motagua, ella del Olimpia.... ¿y la bebé? Una linda imagen de lo que tiene que ser el fútbol, en familia.
Aficionados olimpistas posando para el lente de Diario La Prensa previo al inicio del Clásico capitalino.
Esta pareja de motagüenses llegaron temprano al estadio Nacional Chelato Uclés.
Amigos y rivales.... dos aficionados de Motagua y Olimpia disfrutaron juntos el Clásico en el Nacional.
Dos lindas aficionadas del Olimpia llegando al estadio Nacional Chelato Uclés, justo antes de los disturbios.
Una guapa seguidora del Olimpia no se perdió el triunfo de su equipo contra el archirrival Motagua.
Estas bellas aficionadas posando para el lente de Diario La Prensa afuera del estadio Nacional Chelato Uclés.
Ya adentro del estadio Nacional, estas bellas chicas aprovecharon para tomarse un par de selfies en el sector de silla.
Dos hermosas edecanes que cautivaron en la cancha del estadio Nacional durante el Motagua vs Olimpia.
Esta sexy edecán robó muchas miradas en el Clásico capitalino Motagua vs Olimpia.
Aficionadas de Motagua que asistieron al estadio Nacional y lograron evitar pasar por los disturbios.
Una chica del Motagua derrocha belleza en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
La linda aficionada motagüense también posó para el lente de Diario La Prensa en el Nacional.
La previa del Clásico capitalino se vio manchado por el enfrentamiento entre barras de Motagua y Olimpia con lanzamientos de piedras y disparos.
Muchas personas corrieron despavoridas tras los disturbios que provocaron las barras de Motagua y Olimpia antes del partido.
Los elementos de la Policía Nacional trataron de poner orden y lanzaron gas pimienta a los aficionados de Motagua.
Varias ambulancias salieron de la zona del conflicto con tres aficionados que resultaron heridos, dos de bala y uno por un golpe con un palo en la cabeza.
Aficionados de Motagua y Olimpia se asusturon con todo lo ocurrido antes de la disputa del Clásico capitalino.
Emilio Izaguirre salió a las afueras del estadio Nacional para charlar con miembros de la Policía y tratar de calmar los relajos de parte de los motagüenses.
Un aficionado del Motagua sangrando de su rostro durante los disturbios afuera del estadio Nacional Chelato Uclés.
Otro aficionado motagüense que resultó con golpes y sangre en su cuerpo en el relajo.
Este hincha de Motagua fue cargado por otros aficionados. Fue trasladado a un hospital por heridas de bala.
El carro del árbitro Saíd Martínez y un autobús del Olimpia sufrieron daños con los vidrios rotos durante los diturbios.
En un principio, los árbitros decidieron no pitar el partido que se suspendió, pero tras una reunión de emergencia en la cancha con ambos equipos y autoridades de la Liga Nacional decidieron que el Clásico se jugara y empezó a las 6.00 PM.
Varios jugadores de Motagua pasaron por el banco del Olimpia saludando a los suplentes albos.
Jerry Bengtson volvió a uniformarse y estuvo en el banco de suplentes del Olimpia.
Futbolistas de Motagua y Olimpia guardaron un minuto de silencio por la muerte de la madre de un árbitro.
El cordial saludo entre los entrenadores Eduardo Espinel, de Olimpia, y Javier López, de Motagua.
El blooper que decidió el Clásico capitalino para el Olimpia: el disparo de Edwin Rodríguez de tiro libre y el balón se le fue de las manos al portero motagüense Luis Ortiz.
La secuencia del oso del Clásico: así se le escurrió de las manos a Luis Ortiz el disparo de Edwin Rodríguez.
Edwin Rodríguez corre a celebrar con mucha euforia su gol que dio el triunfo al Olimpia en el Clásico nacional.
Este fue el cuarto gol de Edwin Rodríguez en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Edwin Rodríguez fue el héroe del Olimpia con su gol para ganar el Clásico nacional al Motagua.
Los jugadores del Olimpia celebrando el gol de Edwin Rodríguez en el Clásico ante Motagua.
Luis Ortiz y sus compañeros salieron cabizbajos del campo al medio tiempo del Clásico.
En el segundo tiempo, Luis Ortiz salvó a Motagua en varias ocasiones del Olimpia. Acá evitó el gol de Jorge Benguché.
Luis Ortiz le tapó un penal a Michaell Chirinos que pudo significar el segundo gol del Olimpia.
El portero motagüense Luis Ortiz subió al área del Olimpia en los últimos minutos del partido en busca del gol del empate.
Luis Ortiz incluso estuvo cerca en esta jugada ante Edrick Menjívar, pero se pitó posición adelantada.
Luis Ortiz, villano del Motagua por su blooper, terminó muy sentido en el campo tras el final del partido.
Luis Ortiz acabó llorando desconsolado una vez que el árbitro pitó el final del partido. Se sentía culpable por el gol que regaló al Olimpia.
Jugadores y cuerpo técnico de Motagua llegaron a darle ánimos a Luis Ortiz tras el partido.
Los jugadores del Motagua, tristes y cabizbajos tras la derrota contra el Olimpia en el Clásico nacional.
Jugadores de Motagua y Olimpia se saludaron tras el final del partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.
El abrazo de Juan Hernández y Agustín Mulet celebrando el triunfo del Olimpia ante Motagua.
Clinton Bennett, de rodillas, agradece a Dios tras el final del partido.