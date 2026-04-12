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Héroe de Olimpia, llanto del villano de Motagua, disturbios, heridos y bellezas

Bellas chicas adornaron el Clásico capitalino, Olimpia festejó y lágrimas en el Motagua.

Héroe de Olimpia, llanto del villano de Motagua, disturbios, heridos y bellezas
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Las imágenes del caliente Clásico que ganó Olimpia (0-1) al Motagua que se manchó con el enfrentamiento entre las barras previo al inicio del partido en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés, dejando aficionados heridos.
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Él de Motagua, ella del Olimpia.... ¿y la bebé? Una linda imagen de lo que tiene que ser el fútbol, en familia.
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Aficionados olimpistas posando para el lente de Diario La Prensa previo al inicio del Clásico capitalino.
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Esta pareja de motagüenses llegaron temprano al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Amigos y rivales.... dos aficionados de Motagua y Olimpia disfrutaron juntos el Clásico en el Nacional.
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Dos lindas aficionadas del Olimpia llegando al estadio Nacional Chelato Uclés, justo antes de los disturbios.
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Una guapa seguidora del Olimpia no se perdió el triunfo de su equipo contra el archirrival Motagua.
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Estas bellas aficionadas posando para el lente de Diario La Prensa afuera del estadio Nacional Chelato Uclés.
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Ya adentro del estadio Nacional, estas bellas chicas aprovecharon para tomarse un par de selfies en el sector de silla.
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Dos hermosas edecanes que cautivaron en la cancha del estadio Nacional durante el Motagua vs Olimpia.
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Esta sexy edecán robó muchas miradas en el Clásico capitalino Motagua vs Olimpia.
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Aficionadas de Motagua que asistieron al estadio Nacional y lograron evitar pasar por los disturbios.
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Una chica del Motagua derrocha belleza en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
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La linda aficionada motagüense también posó para el lente de Diario La Prensa en el Nacional.
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La previa del Clásico capitalino se vio manchado por el enfrentamiento entre barras de Motagua y Olimpia con lanzamientos de piedras y disparos.
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Muchas personas corrieron despavoridas tras los disturbios que provocaron las barras de Motagua y Olimpia antes del partido.
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Los elementos de la Policía Nacional trataron de poner orden y lanzaron gas pimienta a los aficionados de Motagua.
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Varias ambulancias salieron de la zona del conflicto con tres aficionados que resultaron heridos, dos de bala y uno por un golpe con un palo en la cabeza.
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Aficionados de Motagua y Olimpia se asusturon con todo lo ocurrido antes de la disputa del Clásico capitalino.
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Emilio Izaguirre salió a las afueras del estadio Nacional para charlar con miembros de la Policía y tratar de calmar los relajos de parte de los motagüenses.
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Un aficionado del Motagua sangrando de su rostro durante los disturbios afuera del estadio Nacional Chelato Uclés.
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Otro aficionado motagüense que resultó con golpes y sangre en su cuerpo en el relajo.
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Este hincha de Motagua fue cargado por otros aficionados. Fue trasladado a un hospital por heridas de bala.
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El carro del árbitro Saíd Martínez y un autobús del Olimpia sufrieron daños con los vidrios rotos durante los diturbios.
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En un principio, los árbitros decidieron no pitar el partido que se suspendió, pero tras una reunión de emergencia en la cancha con ambos equipos y autoridades de la Liga Nacional decidieron que el Clásico se jugara y empezó a las 6.00 PM.
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Varios jugadores de Motagua pasaron por el banco del Olimpia saludando a los suplentes albos.
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Jerry Bengtson volvió a uniformarse y estuvo en el banco de suplentes del Olimpia.
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Futbolistas de Motagua y Olimpia guardaron un minuto de silencio por la muerte de la madre de un árbitro.
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El cordial saludo entre los entrenadores Eduardo Espinel, de Olimpia, y Javier López, de Motagua.
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El blooper que decidió el Clásico capitalino para el Olimpia: el disparo de Edwin Rodríguez de tiro libre y el balón se le fue de las manos al portero motagüense Luis Ortiz.
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La secuencia del oso del Clásico: así se le escurrió de las manos a Luis Ortiz el disparo de Edwin Rodríguez.
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La secuencia del oso del Clásico: así se le escurrió de las manos a Luis Ortiz el disparo de Edwin Rodríguez.
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La secuencia del oso del Clásico: así se le escurrió de las manos a Luis Ortiz el disparo de Edwin Rodríguez.
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Edwin Rodríguez corre a celebrar con mucha euforia su gol que dio el triunfo al Olimpia en el Clásico nacional.
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Este fue el cuarto gol de Edwin Rodríguez en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
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Edwin Rodríguez fue el héroe del Olimpia con su gol para ganar el Clásico nacional al Motagua.
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Los jugadores del Olimpia celebrando el gol de Edwin Rodríguez en el Clásico ante Motagua.
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Luis Ortiz y sus compañeros salieron cabizbajos del campo al medio tiempo del Clásico.
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En el segundo tiempo, Luis Ortiz salvó a Motagua en varias ocasiones del Olimpia. Acá evitó el gol de Jorge Benguché.
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Luis Ortiz le tapó un penal a Michaell Chirinos que pudo significar el segundo gol del Olimpia.
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El portero motagüense Luis Ortiz subió al área del Olimpia en los últimos minutos del partido en busca del gol del empate.
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Luis Ortiz incluso estuvo cerca en esta jugada ante Edrick Menjívar, pero se pitó posición adelantada.
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Luis Ortiz, villano del Motagua por su blooper, terminó muy sentido en el campo tras el final del partido.
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Luis Ortiz acabó llorando desconsolado una vez que el árbitro pitó el final del partido. Se sentía culpable por el gol que regaló al Olimpia.
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Jugadores y cuerpo técnico de Motagua llegaron a darle ánimos a Luis Ortiz tras el partido.
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Los jugadores del Motagua, tristes y cabizbajos tras la derrota contra el Olimpia en el Clásico nacional.
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Jugadores de Motagua y Olimpia se saludaron tras el final del partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.
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El abrazo de Juan Hernández y Agustín Mulet celebrando el triunfo del Olimpia ante Motagua.
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Clinton Bennett, de rodillas, agradece a Dios tras el final del partido.
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