Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel

La presencia femenina engalanó en la previa del entretenido duelo por la jornada 18 del Clausura 2026.
Ellas posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA. ¡Bello ambiente en San Pedro Sula!
Los fieles aficionados del Marathón en las graderías del Yankel apoyando a su equipo.
La bella periodista de TVC, Karla López, también robó miradas en la previa del Marathón vs Olancho FC.
¡Con todo el flow! Así fueron captadas hinchas del Marathón en las graderías del recinto capitalino.
La bella aficionada de Marathón que enamoró en la previa. Llegó bien acompañada al recinto sampedrano.
Este fue el 11 titular de Marathón con un nuevo elemento: 1. Jonathan Rougier, 26. Samuel Elvir, 4. Javier Rivera, 2. Henry Figueroa, 19. José Aguilera, 5. Francisco Martínez, 7. Isaac Castillo, 10. Damin Ramírez, 24. Lester Cárcamo (debutante sub20), 11. Nicolás Messiniti y 17. Alexy Vega.
Marathón se puso adelante en el marcador temprano con un golazo de Alexy Vega, pero le quitaron rápido la sonrisa luego de que la jugada fuera anulada por un fuera de juego previo.
Y más adelante se vino el golpe al cuadro local. Marlon "Machuca" Ramírez se animó con un disparo desde fuera del área y Rougier no pudo contener el balón. Se vino el 0-1 en el minuto 11.
El lamento del guardameta verdolaga: Rougier no pudo controlar y el balón terminó cruzando la meta.
Justo antes del entretiempo, en el 45+1', Lavallén argentino exigió revisión en el FVS por un posible penal a favor de su equipo, pero el árbitro Allan Ordóñez, tras chequear la jugada, optó por no sancionar.
El Olancho FC se fue con la ventaja mínima y dando la sorpresa en el Estadio Yankel Rosenthal.
La decepción en Marathón tras irse al descanso con la desventaja en el marcador. El Monstruo venía de ganar por la mínima ante Motagua.
En el descanso, estas fueron algunas de las aficionadas que también fueron captadas por las cámaras de Diario LA PRENSA.
Los aficionados del Olancho FC tampoco se perdieron el entretenido duelo en San Pedro Sula.
Asimismo, nuestras cámaras captaron al Daniel Otero, presidente de Marathón, junto a Carlos "Chuy" Pérez - Uno de los jugadores que ha estado involucrado con los actos de indisciplina y que este domingo tampoco vio acción con el equipo.
Ya en la segunda parte, Marathón no supo reaccionar y el Olancho FC le endosó otro gol.
Y otra ley del ex. Clayvin Zúniga aprovechó una gran jugada de 'Machuca' Ramírez y sentenció el partido con el 0-2 en el 61'.
Poco después, los Potros se quedaron con un hombre menos luego de la expulsión de Nelson Muñoz tras un manotazo a Messiniti. La jugada fue revisada en el FVS y el juez mantuvo su decisión.
Sin embargo, en su salida, Lavallén se molestó con el jugador del Olancho FC, ya que no salía del terreno de juego.
La acción produjo un zafarrancho y el enfado del entrenador verdolaga que también terminó viendo la roja.
Ahí mismo, Pablo Lavallén se encaró con Nelson Muñoz y ambos tuvieron que ser separados por miembros del cuerpo técnico.
Ambos se dedicaron palabras y finalmente fueron separados por los mismos elementos de Marathón.
Después de varios minutos, Nelson terminó saliendo tras la bronca con Lavallén cerca del área técnica.
Marathón no terminó aprovechando la superioridad numérica y terminó perdiendo por 0-2 ante el Olancho FC.
Marathón se estanca en el quinto lugar con 24 unidades, mientras que el Olancho FC se queda en el cuarto lugar, ahora con 27 puntos.