  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel

Las imágenes de la derrota de Marathón vs Olancho FC: la bronca de Lavallén con Nelson Muñoz, enfado y el zafarrancho en la derrota.

Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
1 de 27
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
2 de 27

La presencia femenina engalanó en la previa del entretenido duelo por la jornada 18 del Clausura 2026.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
3 de 27

Ellas posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA. ¡Bello ambiente en San Pedro Sula!
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
4 de 27

Los fieles aficionados del Marathón en las graderías del Yankel apoyando a su equipo.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
5 de 27

La bella periodista de TVC, Karla López, también robó miradas en la previa del Marathón vs Olancho FC.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
6 de 27

¡Con todo el flow! Así fueron captadas hinchas del Marathón en las graderías del recinto capitalino.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
7 de 27

La bella aficionada de Marathón que enamoró en la previa. Llegó bien acompañada al recinto sampedrano.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
8 de 27

Este fue el 11 titular de Marathón con un nuevo elemento: 1. Jonathan Rougier, 26. Samuel Elvir, 4. Javier Rivera, 2. Henry Figueroa, 19. José Aguilera, 5. Francisco Martínez, 7. Isaac Castillo, 10. Damin Ramírez, 24. Lester Cárcamo (debutante sub20), 11. Nicolás Messiniti y 17. Alexy Vega.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
9 de 27

Marathón se puso adelante en el marcador temprano con un golazo de Alexy Vega, pero le quitaron rápido la sonrisa luego de que la jugada fuera anulada por un fuera de juego previo.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
10 de 27

Y más adelante se vino el golpe al cuadro local. Marlon "Machuca" Ramírez se animó con un disparo desde fuera del área y Rougier no pudo contener el balón. Se vino el 0-1 en el minuto 11.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
11 de 27

El lamento del guardameta verdolaga: Rougier no pudo controlar y el balón terminó cruzando la meta.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
12 de 27

Justo antes del entretiempo, en el 45+1', Lavallén argentino exigió revisión en el FVS por un posible penal a favor de su equipo, pero el árbitro Allan Ordóñez, tras chequear la jugada, optó por no sancionar.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
13 de 27

El Olancho FC se fue con la ventaja mínima y dando la sorpresa en el Estadio Yankel Rosenthal.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
14 de 27

La decepción en Marathón tras irse al descanso con la desventaja en el marcador. El Monstruo venía de ganar por la mínima ante Motagua.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
15 de 27

En el descanso, estas fueron algunas de las aficionadas que también fueron captadas por las cámaras de Diario LA PRENSA.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
16 de 27

Los aficionados del Olancho FC tampoco se perdieron el entretenido duelo en San Pedro Sula.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
17 de 27

Asimismo, nuestras cámaras captaron al Daniel Otero, presidente de Marathón, junto a Carlos "Chuy" Pérez - Uno de los jugadores que ha estado involucrado con los actos de indisciplina y que este domingo tampoco vio acción con el equipo.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
18 de 27

Ya en la segunda parte, Marathón no supo reaccionar y el Olancho FC le endosó otro gol.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
19 de 27

Y otra ley del ex. Clayvin Zúniga aprovechó una gran jugada de 'Machuca' Ramírez y sentenció el partido con el 0-2 en el 61'.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
20 de 27

Poco después, los Potros se quedaron con un hombre menos luego de la expulsión de Nelson Muñoz tras un manotazo a Messiniti. La jugada fue revisada en el FVS y el juez mantuvo su decisión.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
21 de 27

Sin embargo, en su salida, Lavallén se molestó con el jugador del Olancho FC, ya que no salía del terreno de juego.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
22 de 27

La acción produjo un zafarrancho y el enfado del entrenador verdolaga que también terminó viendo la roja.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
23 de 27

Ahí mismo, Pablo Lavallén se encaró con Nelson Muñoz y ambos tuvieron que ser separados por miembros del cuerpo técnico.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
24 de 27

Ambos se dedicaron palabras y finalmente fueron separados por los mismos elementos de Marathón.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
25 de 27

Después de varios minutos, Nelson terminó saliendo tras la bronca con Lavallén cerca del área técnica.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
26 de 27

Marathón no terminó aprovechando la superioridad numérica y terminó perdiendo por 0-2 ante el Olancho FC.
Lavallén se encaró con rival, decepción en Marathón y lindas chicas en el Yankel
27 de 27

Marathón se estanca en el quinto lugar con 24 unidades, mientras que el Olancho FC se queda en el cuarto lugar, ahora con 27 puntos.
Cargar más fotos