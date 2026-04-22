Falso que Julia Talbott justificó la agresión policial que dejó a un estudiante sin un ojo en protesta

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales atribuye a la dirigente del Partido Liberal, Julia Talbott, una declaración en la que justificaría la agresión policial contra un estudiante de la UNAH, quien perdió el ojo izquierdo durante una protesta en las cercanías del Congreso Nacional contra un presunto recorte al presupuesto del alma mater. Sin embargo, la afirmación es falsa: no existe registro público de que la liberal se haya referido en esos términos al caso de Axel Medina, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. “Si los policías le sacaron el ojo es para poner orden en el país, nadie los manda hacer protestas en el congreso esos no son estudiantes son vagos”, es la presunta declaración de Talbott que ha sido compartida en una entrada de Facebook desde el 21 de abril.

La propuesta de reducir en más de 1,400 millones de lempiras el presupuesto de la UNAH para 2026, en comparación con el asignado en 2025, generó alarma por sus posibles efectos en las operaciones administrativas y en la continuidad de programas sociales. En rechazo a esa medida, estudiantes de la UNAH protestaron el 20 de abril en los bajos del Congreso Nacional. La jornada terminó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) habrían incentivado la protesta, pese a que —según afirmó— ya existía un acuerdo formal entre la Comisión de Presupuesto, la Secretaría de Finanzas y el rector de la UNAH, Odir Fernández, para mantener intacto el presupuesto de la universidad. Como saldo de los disturbios, el estudiante Axel Medina resultó gravemente herido y perdió el ojo izquierdo, luego de sufrir un daño irreversible.

No hay registro

Una búsqueda con palabras clave en Google “Julia Talbott + orden + protestas + Congreso + estudiantes vagos” dirigió únicamente a las publicaciones del perfil que comparte el contenido que estamos verificando. La misma búsqueda, aplicada a la cita textual en distintos buscadores, no arrojó resultados en medios de comunicación confiables que respalden la veracidad del contenido. Además, tras una revisión detallada de las cuentas oficiales de Talbott en Facebook , Instagram y X , no se encontró ninguna publicación que contenga la supuesta cita viral. El único registro relacionado con el tema corresponde a una publicación del 20 de abril de 2026, en la que la diputada del Partido Liberal exigió acciones contra colectivos de Libre, a los que acusó de camuflarse como estudiantes de la UNAH y de vandalizar el Congreso Nacional. En esa publicación no se justifica la actuación policial contra el estudiante herido ni se emplea el término “vagos”.