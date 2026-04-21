No hay registro de que el cardenal Rodríguez culpara a Manuel Zelaya de dos episodios que casi le costaron la vida

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales afirma que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez supuestamente culpó al expresidente Manuel Zelaya de haber estado al borde de la muerte en dos ocasiones. Como presunta prueba, la publicación viral muestra una imagen del líder religioso durante una entrevista. Sin embargo, la afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica comprobó que el cardenal no mencionó a Zelaya en sus declaraciones. En realidad, únicamente relató (en el foro Frente a Frente del 17 de abril) dos experiencias en las que estuvo cerca de perder la vida. “Por culpa de Mel Entre lágrimas, Cardenal recuerda que dos veces estuvo al borde de la muerte”, se lee literalmente en un arte gráfico de Facebook, compartido más de 100 veces desde el 19 de abril de 2026. Y la descripción indica textualmente: “Cardenal Rodríguez; Cuando Mel quería volver a Honduras desde Venezuela y toda esa gentuza comunista andaba quemando llantas y nos llamaba vendidos , esa fue la primera vez que casi me da un infarto fulminante y la segunda Cuando Mel mando a Juan Orlando Hernández a una cárcel gringa éso fue imperdonable”.

En el contexto del golpe de Estado en Honduras en 2009, que derrocó al gobierno del expresidente Manuel Zelaya y lo obligó a exiliarse, la postura del cardenal Rodríguez fue objeto de críticas nacionales e internacionales. Tras el hecho, el religioso leyó en cadena nacional un mensaje de la Conferencia Episcopal que respaldó a Roberto Micheletti, quien asumió como sucesor de Zelaya. Además, solicitó a Zelaya que no regresara a Honduras en ese momento para evitar un posible "baño de sangre". Más de 16 años después, el cardenal ha asegurado que su postura no fue de apoyo al golpe de Estado y que su papel se limitó a leer el documento, sin participar en su redacción.

No lo dijo

Una búsqueda inversa en Google Lens permitió localizar el arte original , publicado el 18 de abril en el perfil de Facebook de Frente a Frente, un día después de la participación del religioso.

El contenido real dice: “Entre lágrimas, Cardenal recuerda que dos veces estuvo al borde de la muerte”, sin ninguna mención a Manuel Zelaya. LA PRENSA Verifica revisó las transmisiones del foro Frente a Frente y localizó la grabación en el canal de YouTube de TVC Play. La emisión corresponde al programa del 17 de abril de 2026, en el que el cardenal participó junto con la experta en cuidados paliativos Luz Loo de Li y los sacerdotes Javier Martínez y Mateo Bautista. Durante su intervención, el cardenal relató dos momentos en los que estuvo cerca de morir. Su testimonio puede escucharse a partir del minuto 1:13:26. “Hace cuatro años yo me sentía con dolor de garganta y al día siguiente, una pequeña fiebre. Me fui a la tomografía y me la hicieron: tenía el 80 % de los pulmones con fibrosis. (...) Después de una semana, escuché que dice el neumólogo: ‘Se muere el cardenal’. Me echaron agua de Lourdes y comencé a sanar. Es la segunda vez, porque yo tuve tres tumores cancerosos malignos hace ocho años, tuve 40 sesiones de radiación, y aquí estoy, con 83 años y dispuesto a seguir adelante”, contó. En ningún momento mencionó al expresidente Manuel Zelaya ni lo responsabilizó por su estado de salud o por haber estado cerca de perder la vida.