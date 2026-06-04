Antonio Rivera Callejas no propuso aumentar en 20% viáticos de los diputados

San Pedro Sula, Honduras. Circula en redes sociales una publicación que asegura que Antonio Rivera Callejas, diputado nacionalista, presentó una propuesta de ley en el Congreso Nacional para aumentar en 20% los viáticos de los parlamentarios. La afirmación es falsa. LA PRENSA no encontró registro público de que Rivera Callejas haya presentado esa iniciativa de ley. Además, confirmó que la publicación es un bulo. “Propuesta de ley para incrementar en un 20% las cantidades de viáticos a los diputados por su gran esfuerzo y su sacrificio por Honduras”, dice literalmente una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 31 de mayo.

El Congreso Nacional establece que los salarios de los diputados oscilan entre 90,892.40 lempiras, para los diputados propietarios, y 151,911.00 lempiras, para el presidente del Poder Legislativo, de acuerdo con el cargo que desempeñan. Además, cada diputado recibe gastos de representación destinados a cubrir erogaciones relacionadas con transporte, alimentación, arrendamiento y movilización desde el departamento donde reside hasta la capital. No obstante, el monto asignado varía según la ubicación geográfica de cada legislador; es decir, los diputados provenientes de otros departamentos reciben una cantidad mayor que aquellos que residen en Tegucigalpa. Por otra parte, a los parlamentarios se les aplican diversas deducciones salariales, entre ellas el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las aportaciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp). De acuerdo con información publicada en el Portal de Transparencia del Congreso Nacional, durante febrero de 2026 el Poder Legislativo desembolsó 17.4 millones de lempiras en concepto de viáticos y otros gastos de viaje.

Propuesta falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Antonio Rivera + propuesta de ley + aumento de viático + diputados” no arrojó resultados en medios de comunicación que respalden tal propuesta. También se revisó el sitio web del Congreso Nacional y sus cuentas oficiales en Facebook , Instagram y X , donde se publican regularmente mociones, iniciativas y proyectos de ley presentados durante las sesiones. No se encontró ningún registro sobre una propuesta para aumentar el valor de los viáticos de los diputados. Además, una pesquisa en las cuentas oficiales de Facebook , Instagram y X del diputado Antonio Rivera condujo únicamente a la desinformación ya desmentida.