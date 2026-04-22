Barcelona enciende las alarmas: Yamal anotó gol y salió lesionado

Barcelona, España.

¡Encienden las alarmas! El Barcelona está en una etapa crucial de la Liga Española y luego de la eliminación en la Champions League a manos del Atlético de Madrid, pone la mirada en un nuevo título en el torneo liguero, pero ahora prende las alertas sobre una de sus figuras.

Y es que, este miércoles en el duelo correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports, perdió a dos jugadores en el primer tiempo en el Spotify Camp Nou ante el Celta de Vigo.

Primero, antes de cumplirse la media hora del partido, Cancelo tuvo que abandonar el terreno de juego luego de sufrir molestias en el 23'. En su lugar ingresó Alejandro Balde.