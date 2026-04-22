Barcelona enciende las alarmas: Yamal anotó gol y salió lesionado

¡Encienden las alarmas! El Barcelona está en una etapa crucial de la Liga Española y luego de la eliminación en la Champions League a manos del Atlético de Madrid, pone la mirada en un nuevo título en el torneo liguero, pero ahora prende las alertas sobre una de sus figuras.
Y es que, este miércoles en el duelo correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports, perdió a dos jugadores en el primer tiempo en el Spotify Camp Nou ante el Celta de Vigo.
Primero, antes de cumplirse la media hora del partido, Cancelo tuvo que abandonar el terreno de juego luego de sufrir molestias en el 23'. En su lugar ingresó Alejandro Balde.
Sin embargo, más adelante perdió a otra de sus figuras: Lamine Yamal. El delantero barcelonista anotó el 1-0 en el minuto 40 ante el Celta, tras un anotar un penalti que él mismo había forzado.
Sin embargo, tuvo que retirarse del campo con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda. El juvenil inmediatamente tuvo que ser atendido y más adelante pidió el cambio.
Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu y se tiró al suelo. Fue sustituido por Roony Bardghji. Sin embargo, el Barcelona vs Celta estuvo detenido varios minutos, debido a una emergencia médica en la grada, tal y como determina el protocolo de la LaLiga.