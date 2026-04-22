Ni Ana García lo dijo ni existe evidencia de que se esté produciendo una película sobre la vida de JOH

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que afirma que Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, dijo que está en marcha un acuerdo para producir una película que contaría “la verdad” sobre el exmandatario. Sin embargo, la información es falsa. LA PRENSA Verifica comprobó que García no ha dado ni publicado declaraciones en las que confirme un supuesto acuerdo para la producción de una película o cualquier otro contenido cinematográfico sobre la vida de Hernández. "ESTAMOS HACIENDO UN ACUERDO PARA UN PELÍCULA Y SE CUENTE LA VERDAD DE JOH", dice literalmente en el texto del arte de Facebook, compartido decenas de veces desde el 21 de abril de 2026.

Juan Orlando Hernández dejó el poder en enero de 2022, al concluir su segundo mandato consecutivo. Ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2024, una corte federal lo condenó a 45 años de prisión. Sin embargo, en diciembre de 2025 recibió un indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, lo que le permitió recuperar su libertad. Desde entonces, Hernández ha permanecido en territorio estadounidense bajo un estatus migratorio que no ha sido revelado públicamente. Además, el 9 de abril de 2026 una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló la condena, decisión que el exmandatario calificó como un “borrón completo” y un acto de “justicia total”. Desde su liberación, JOH —acrónimo con el que se conoce por las iniciales de su nombre— ha dicho que trabajará en documentales y películas para contar su versión del proceso. Sin embargo, la afirmación verificada en este caso es falsa.

Sin evidencia

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Ana García”, “película” y “Juan Orlando Hernández” no arrojó resultados que respalden la supuesta afirmación atribuida a la ex primera dama. Entre los resultados encontrados figuran documentales sobre la trayectoria política y judicial de Hernández, como Honduras: El auge y la caída de un narcoestado (publicado en 2022) y Ascenso y caída , de Canal 11 (difundido en 2024). Sin embargo, no existe evidencia de que esté en desarrollo una película biográfica o basada en hechos reales sobre el exmandatario. Además, en 2025 se viralizaron en TikTok videos falsos que simulaban ser escenas de una supuesta película sobre Hernández. Asimismo, se identificó una serie de videos publicados en las cuentas oficiales de García en los que promueve la narrativa de inocencia de su esposo, bajo el título “La verdad sobre Juan Orlando Hernández”.

Ninguna de las publicaciones revisadas confirma que exista un proceso en marcha para producir una película sobre su vida, ni recoge declaraciones de García sobre supuestos acuerdos relacionados. Además, LA PRENSA Verifica localizó una entrevista publicada el 21 de abril de 2026 en la que García señaló que la prioridad de la familia es reencontrarse, sin hacer referencia a proyectos cinematográficos.