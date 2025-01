$!Millones de hondureños trabajan más de 8 horas diarias y ganan menos de salario mínimo

Los reportes del INE mostraron una leve mejoría en el tema empleo en Honduras, aunque con los mismos problemas estructurales: la población con problemas de empleo alcanzó los 2,026,306 , una cifra que incluye no solo a quienes están plenamente ocupados, sino también a los desocupados, subocupados y a aquellos considerados parte de la fuerza de trabajo potencial; no obstante, detrás de estos números se esconden realidades laborales complejas que merecen atención.

En un reciente informe del mercado laboral, el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) reveló que hasta junio del año pasado, 3,724,971 personas formaban parte de la población ocupada. Esta cifra representó un aumento del 2.36% en comparación con el mismo período del año 2023, lo que significó 85,879 personas más integradas en el mercado de trabajo; sin embargo, el gran problema de la fuerza laboral hondureña radica en la informalidad: aunque tienen un trabajo remunerado, no ganan lo indicado por ley o no trabajan lo suficiente.

El restante 8% de los trabajadores cayó en una categoría distinta: contratistas dependientes o trabajadores no remunerados. Este grupo incluye a aprendices y trabajadores familiares que, aunque desempeñan labores, no perciben un pago directo. Su situación refleja una realidad compleja que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas laborales, garantizar una mayor inclusión y protección para todos los sectores.

Estas categorías reflejan un mercado laboral que, aunque en apariencia ofrece oportunidades de empleo, muchas veces no logra satisfacer las necesidades básicas de sus trabajadores. La subocupación no solo evidencia las limitaciones estructurales del mercado, sino también la urgente necesidad de políticas que fomenten empleos dignos y bien remunerados.

La concentración de empleos en sectores informales o de baja especialización limita mucho las opciones para aquellos con niveles avanzados de educación. En lugar de encontrar oportunidades acordes a su formación, una buena parte de ellos se enfrenta a la frustrante realidad de la desocupación o la subocupación.

Las personas con niveles educativos medio y superior enfrentaron las mayores tasas de desocupación. En promedio, estas personas dedicaron 3.2 meses a la búsqueda de empleo, evidenciando las dificultades para acceder a oportunidades laborales acorde a sus calificaciones.

Esta desconexión entre la educación y el mercado laboral no solo afecta a los individuos, sino que también priva al país de aprovechar al máximo sus recursos más valiosos: su gente formada y preparada.

Los jóvenes de entre 15 y 29 años enfrentaron un panorama laboral especialmente adverso. Con una tasa de desocupación del 8.5%, este grupo etario registró los niveles más altos de desempleo, superando por mucho la tasa promedio a nivel nacional.

Los jóvenes, a pesar de su energía y potencial, enfrentaron barreras para acceder a empleos formales y estables. La falta de oportunidades adecuadas no solo frustró sus aspiraciones, sino que también limitó su capacidad para contribuir plenamente al desarrollo económico del país.

El desempleo juvenil no es solo un problema estadístico, sino una señal de alerta que exige medidas urgentes para conectar a las nuevas generaciones con el mundo laboral y garantizarles un futuro con mayores oportunidades.

Un notable 44.2% de la población económicamente activa total se encontraba fuera de la fuerza de trabajo, lo que equivalió a 3,115,694 personas. Esta franja está conformada por aquellos que no participan activamente en el mercado laboral, ya sea porque no buscan empleo, no están disponibles para trabajar o no están en condiciones de hacerlo.

Dentro de esta categoría se distinguen dos grupos principales: los inactivos y la fuerza de trabajo potencial. Los primeros sumaron 2,908,813 personas y son individuos en edad laboral que, por diversas razones no se incorporan al mercado de trabajo. Entre ellos se encuentran estudiantes, jubilados, personas dedicadas a labores del hogar, aquellos con incapacidades permanentes y personas con discapacidad, entre otros.

Por otro lado, la fuerza de trabajo potencial, compuesta entonces por 206,881 personas, incluye a aquellos que están disponibles para trabajar, pero no han buscado empleo activamente. Estas personas, aunque no forman parte de la fuerza laboral activa, desean incorporarse al mercado de trabajo y están listos para hacerlo si se presentan las condiciones adecuadas.

Según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), la fuerza laboral creció moderadamente entre los años 2023 y 2024. Esta subida estuvo relacionada con el crecimiento de la población en edad de trabajar, en línea con las tendencias demográficas del país.

Una parte considerable de los trabajadores, según se expuso en el informe, enfrentó dificultades para integrarse plenamente al mercado formal, esto se debió en gran medida a la falta de capacitación, las barreras para acceder a empleos estables y la persistente informalidad laboral, factores que limitan el desarrollo económico sostenible.

Aunque la economía hondureña mantuvo una capacidad mayor para generar los puestos de trabajo que demanda la población, hubo migración hacia empleos informales o la inclusión a empleos precarios, entre otros, lo que no necesariamente implicó una mejora en la calidad del empleo y reflejó más bien el crecimiento de la subocupación, uno de los principales problemas del mercado laboral hondureño.

Ante el temor al desempleo o la necesidad urgente de sustento, muchos optaron por aceptar trabajos que no garantizan condiciones básicas ni dignidad laboral. La ausencia de seguridad jurídica, sumada a un entorno empresarial poco propicio, trazó un panorama desalentador para la llegada de grandes inversiones al país, frenando así la tan necesaria generación de empleo formal.

Esta realidad se reflejó con especial crudeza en el sector agropecuario, un pilar clave para el sustento de una parte significativa de la población. Allí los retos se acumularon: desde los embates del cambio climático hasta el incremento en los costos de insumos importados, todo agravado por la falta de modernización, que limitaron su capacidad de adaptarse a un entorno cada vez más competitivo.

Asimismo, existió una desconexión alta entre las competencias laborales que demandaba el mercado y la formación que ofrecían las instituciones educativas. Esto dejó a muchos jóvenes fuera de las oportunidades más competitivas.