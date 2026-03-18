Esposa de Eric Dane reaparece un mes después de la muerte del actor

Estados Unidos.

Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie y Georgia, hicieron su primera aparición pública tras un mes de la muerte de Eric Dane.

El pasado martes, las tres asistieron al estreno en Los Ángeles de la nueva película de Zendaya y Robert Pattinson, "The Drama", y posaron juntas para las fotos en la alfombra roja.

Gayheart, de 54 años, lució un vestido de rayas rojas, blancas y negras que combinó con tacones negros y un pequeño bolso rosa.

Billie, de 16 años, deslumbró con un top corto de encaje blanco, una falda a juego y unos tacones morados, mientras sostenía un bolso Dior blanco.

Mientras que Georgia, de 14 años, lució igualmente elegante con un vestido rosa brillante y tacones transparentes. También llevaba un pequeño bolso negro.

Gayheart y las adolescentes se mostraron fuertes tras sufrir una pérdida devastadora hace apenas un mes.