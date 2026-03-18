Esposa de Eric Dane reaparece un mes después de la muerte del actor

Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie y Georgia, hicieron su primera aparición pública tras un mes de la muerte de Eric Dane.
El pasado martes, las tres asistieron al estreno en Los Ángeles de la nueva película de Zendaya y Robert Pattinson, "The Drama", y posaron juntas para las fotos en la alfombra roja.
Gayheart, de 54 años, lució un vestido de rayas rojas, blancas y negras que combinó con tacones negros y un pequeño bolso rosa.
Billie, de 16 años, deslumbró con un top corto de encaje blanco, una falda a juego y unos tacones morados, mientras sostenía un bolso Dior blanco.
Mientras que Georgia, de 14 años, lució igualmente elegante con un vestido rosa brillante y tacones transparentes. También llevaba un pequeño bolso negro.
Gayheart y las adolescentes se mostraron fuertes tras sufrir una pérdida devastadora hace apenas un mes.
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Rebecca Gayheart and daughters Billie and Georgia made their first public appearance since the passing of Eric Dane at "The Drama" premiere in LA.♬ original sound - E! News
Triste pérdida
Eric Dane falleció el 19 de febrero tras luchar contra la ELA. Tenía 53 años.
El actor de “Grey’s Anatomy” tuvo dos hijas, Billie y Georgia, con Gayheart, de quien se separó en 2018 tras 13 años de matrimonio.
Sin embargo, Gayheart retiró la solicitud de divorcio en marzo de 2025 cuando Dane recibió el diagnóstico de ELA. Posteriormente, explicó que lo hizo para enseñarles a sus hijas a apoyar a la familia incluso “en los peores momentos”.
“Les decimos: ‘Siempre estamos ahí para los demás, pase lo que pase. Él es nuestra familia. Es su padre’”, declaró Gayheart en un podcast en aquel entonces.
También compartió que, durante la enfermedad de Dane, se esforzó por asegurarse de que sus hijas se sintieran cuidadas, incluso cuando la situación se tornó difícil, triste y dolorosa para la familia.
Tres semanas después del fallecimiento de Dane, Gayheart declaró a Variety que su familia aún se encontraba en estado de shock.
"Solo quiero agradecer a todos por su amabilidad durante los últimos dos años. Ha sido un periodo desafiante y significativo, y la gente es muy amable", expresó.
Gayheart también reconoció el apoyo de los amigos de Dane en Hollywood, quienes la han apoyado a ella y a sus hijas desde su fallecimiento.
"No creo que se vayan a ir a ninguna parte. Creo que están aquí para quedarse", afirmó. "Hollywood tiene mala fama. Eso me enfada un poco, porque tenemos una comunidad maravillosa y les estoy muy agradecida".
@hollywoodreporter #RebeccaGayheart brings her and #EricDane’s daughters to the premiere of #TheDrama ♬ original sound - The Hollywood Reporter
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