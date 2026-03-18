Aplazan lectura de sentencia de Francisco Cosenza en Estados Unidos

Florida, Estados Unidos.

La audiencia de sentencia contra el exfuncionario hondureño Francisco Cosenza fue reprogramada nuevamente en Estados Unidos, quedando fijada para el 5 de mayo de 2026 a las 4:30 de la tarde (hora local), de acuerdo con una notificación oficial del tribunal que conoce la causa. Según el documento judicial, la modificación responde a una corrección en el expediente relacionada con la orden sobre una moción de aplazamiento, en la que se establece la nueva fecha para la lectura del fallo.

El proceso ha estado marcado por diversos retrasos vinculados a problemas de salud del acusado, quien recientemente sufrió una caída asociada a padecimientos renales. No es la primera vez que la audiencia se posterga. Inicialmente estaba prevista para el 31 de octubre de 2025, pero fue diferida al 18 de noviembre del mismo año. Posteriormente, la defensa solicitó nuevas prórrogas al argumentar motivos médicos y la necesidad de evaluaciones neuropsicológicas, lo que derivó en más aplazamientos. En diciembre de 2025, el tribunal volvió a reprogramar la diligencia para febrero de 2026, luego de informarse que el exfuncionario había sufrido un derrame cerebral, situación que requirió estudios especializGC16726707ados.