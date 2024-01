Helen Umaña: “las mujeres podemos superarnos en cualquier profesión”

En esta entrevista para Diario La Prensa, Helen Umaña resalta los sentimientos que despierta la literatura en su ser, adentrándose posteriormente en la figura femenina en la literatura nacional a través de los años, el rol histórico y futurista de la mujer en la literatura, así como su percepción acerca de los personajes que asentaron las bases del arte del fenómeno literario; temas como el feminismo y opresión en los autores hondureños hasta recomendaciones de políticas públicas, sociales y morales que ayuden a aliviar la brecha de género en nuestra patria.

1. ¿Qué sentimiento despierta la literatura y documentación histórica en Helen Umaña?

Cuando tenía seis años, una tarde, tomé mi libro de lectura; lo abrí al azar y encontré una página que tenía unos árboles dibujados. Entonces empecé a leer el texto y descubrí que comprendía lo que allí estaba escrito. Sentí una alegría indescriptible, como si hubiese tenido una especie de epifanía. Corrí al lugar donde mi padre descansaba y jubilosa le dije: «¡ papá, ya sé leer». Desde entonces no ha disminuido ni un ápice mi urgencia de leer. Si el libro está bien escrito y sus ideas coinciden o aclaran algún aspecto de mi manera de pensar y sentir, me entusiasma inmediatamente. Trato de captar y hacer mía la información que ofrece. Reafirmo ideas que ya tenía o me siento enriquecida con los nuevos conocimientos que me deja. También siento la necesidad de comunicarles a mis hijos o a parientes cercanos mi entusiasmo por esa obra. Las comento, recomiendo y, si les interesa, lo compartimos.

2. ¿Es más difícil para una mujer figurar en el mundo de la literatura y documentación histórica en Honduras? ¿Por qué?

Quizás en los años que vivió Lucila Gamero era más difícil por el tipo de educación que existía; pero, actualmente, creo que, aunque todavía hay remanentes discriminatorias, las infranqueables barreras se rompieron y las mujeres podemos superarnos en cualquier profesión. Lo que se necesita es estudio, preparación y profesionalismo. Todavía hay resabios de discriminación si se investigan las antologías literarias. Con frecuencia solo se piensa en los escritores y se deja de lado a excelentes escritoras.

3. ¿En algún momento de su vida tuvo una experiencia relacionada con los estereotipos?

Nunca sentí que me marginaban por ser mujer. Esa es una experiencia que nunca tuve.

4. En su caso y en su contexto, ¿cómo define su proceso de interacción con la escritura y la investigación a través de los años?

Cuando empecé a escribir sentía que, al terminar mi escrito, yo había enriquecido mi conciencia. Percibía que cada libro leído o comentado me daba mayor conciencia de quién era yo. Con el paso del tiempo, hubo una satisfacción personal por haber ayudado a otros con mis comentarios para que pudiesen disfrutar mejor de un libro. Igual me sucedió cuando daba clases de literatura. Con plena convicción procuraba transmitir a mis alumnos el sentimiento de admiración que yo sentía. Leerles, por ejemplo, un pasaje del Popol Vuh y llevarlos a comprender la belleza del libro y la cultura que lo produjo, me llenaba de satisfacción. Esa actitud nunca la he perdido. Pienso que la voluntad de ser maestra ha sido la justificación de mi propia vida. Ser maestra, estar frente a jóvenes y advertir que responden en forma positiva ha sido lo más hermoso que me ha ocurrido. Profesión que no cambiaría por ninguna otra.

5. ¿Cómo influye la mujer en la literatura y cuál ha sido el rol histórico que ha tenido en la misma?

Desde que la mujer decidió aprovecharse del conocimiento y compartirlo, principió una guerra que, inclusive, ha sido cruel. Casos dolorosos como la terrible muerte que sufrió Hipatia de Alejandría o la quema de los poemas de Safo de Lesbos por orden de un papa, o el caso de Sor Juana Inés de la Cruz obligándola a que dejase de escribir cuando le decomisaron o quemaron todos sus libros.

Clementina, en nuestro país, soportó la marginación de que fue objeto en los hogares “decentes” del país es un ejemplo. Estos son algunos casos notable, pero hay muchos más. Lo importante es que, con el paso del tiempo, sus trabajos han sido tomados en cuenta y están en la base del desarrollo literario de cualquier país.

6. ¿Quiénes han sentado las bases del feminismo en la literatura hondureña?

Creo que es muy arriesgado citar nombres. Prefiero pensar en cadenas: una sostiene o enlaza con la otra. Cada nombre aporta ideas y formas y se va forjando la famosa espiral de la cual se habla en sociología. Cada autor o autora que escribe bien, coloca ladrillos que los otros transitan y, a la vez, agregan otro. Lo importante es el proceso. Conocer lo que otros han hecho para ver qué puedo agregar yo. Eso es lo que va quedando para las generaciones sucesivas.

7. Temas como el feminismo, la identidad, la opresión y la lucha, ¿deberían ser abordados con mayor empeño por lo autores?

Quitémosle el “deberían”. Que cada quien escriba de lo que está en su corazón. Nadie puede imponer temas ni formas. Si está bien escrito, necesariamente, aportará elementos valiosos.

8. ¿Hacia dónde cree que se dirige el papel femenino en la literatura actual?

Si cada vez hay mayor formación y mayores oportunidades de estudiar y dedicarse a la escritura, el futuro tendrá que ser mejor de lo que es hoy y esto vale para hombres y mujeres. Lo grave es la improvisación y creer que porque hablamos la misma lengua, escribir es tan fácil como hablar. Entonces surgen textos carentes de peso, situación que inmediatamente se advierte. Libros que necesariamente irán al reino del olvido. La literatura no camina por los derroteros de la mediocridad. Hablar una lengua no significa que, con ella, puedo hacer poemas o novelas. Ambos géneros tienen sus códigos y requerimientos. Se ignora que toda lengua, básicamente, puede ser manejada como instrumento de comunicación (para darnos a entender) o instrumento de expresión.