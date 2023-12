Escritores Hondureños: un legado inspirador

Nacido en 1980, en San Luis, Santa Bárbara. Escritor y profesor de literatura hondureña, centroamericana y latinoamericana. Actualmente imparte clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).

En 2005, irrumpe en la literatura hondureña con su primera publicación literaria denominada “Morir todavía”. Tras esta experiencia, el originario de Santa Bárbara, radicado en San Pedro Sula, publicó seis libros más “Las horas bajas”, “Ficción hereje para lectores castos”, “Café & literatura”, “Melancolía inútil” y “La caída del mundo”) previo a la novela que le trajo más popularidad entre los lectores: “Los días y los muertos”, ganadora en 2015 del Premio Centroamericano y del Caribe de Novela Roberto Castillo, hasta la más reciente “Anchuria”, en 2022.

En 2009 fundó la editorial Mimalapalabra, hasta 2016 publicó bajo ese sello 14 libros. Tras una pausa de cuatro años, en 2020 retoma nuevamente la editorial, y hasta la fecha ha publicado más de 30 nuevos libros, entre cuento, ensayo y novela.

Rodríguez también es el creador de la Feria Internacional del Libro de San Pedro Sula, una novedad que viene a revolucionar las actividades culturales en la zona norte del país, con invitados internacionales que son reconocidos en la literatura del continente americano.

Es un empedernido en la búsqueda de una novela que no sea plana, que busque siempre sus posibles limitaciones. “Podré fracasar en el intento de escribir grandes novelas, pero no voy a quedarme en la cómoda orilla viendo lo que pudo haberse hecho y no se hizo. Que otros se dediquen a cultivar el ego desde la ignorancia, desde la ingenuidad, desde el reino del tuerto en el país de los ciegos, que yo me dedicaré a cultivar mis obsesiones desde las lecturas, desde el trabajo y desde mi compromiso con la literatura”, expresó en una reciente entrevista para Diario El Heraldo.

Ha ganado el Premio Hispanoamericano Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango, Guatemala (2005), el 1er lugar del Certamen de Poesía La Voz + Joven en Madrid, España (2008), el Premio del I Certamen Hispanoamericano de Cuento en La Ceiba, Honduras (2014) y el Premio Centroamericano y del Caribe de Novela “Roberto Castillo” (2015).

El impacto y legado de los escritores hondureños en la cultura literaria

Es fundamental reconocer que la historia de la literatura hondureña, siempre ha tenido representantes reveladores, en los diversos géneros literarios existen exponentes que entusiasman y que desde sus letras afianzaron el sentido de nacionalidad e interpretaron momentos históricos, otros, fueron testigo desde su tiempo.

El género que más se publica en Honduras es la poesía, y aquí tenemos nombres que trascienden como, Juan Ramón Molina, Alfonso Guillen Zelaya, Oscar Acosta, Roberto Sosa, Rigoberto Paredes, entre otros, que sin duda es una dicha que sean hondureños.

En tiempos más recientes, no podemos soslayar la obra de José Antonio Funes, Francesca Randazzo, Leonel Alvarado, Salvador Madrid, Yolany Martínez, Rolando Kattan.

La historiografía, tampoco puede prescindir de nombres como Ramón Oquelí. Leticia de Oyuela, José González, Mario R. Argueta, Helen Umaña, Julio Escoto y más recientemente personajes como Jorge Amaya Banegas, Marvin Barahona, Yesenia Martínez, Darío Euraque, Rolando Sierra, y Giovanni Rodríguez, a quien podemos situar en varios géneros con buen suceso.

Obras clásicas y contemporáneas: La diversidad literaria de Honduras

Flor de Mesoamérica- Rafael Heliodoro Valle (1955)

De la desilusión a la esperanza - Clementina Suárez (poema)

Los Brujos de Ilamatepeque – Ramón Amaya Amador (novela, 1958)

Sombra - Arturo Martínez Galindo (novela corta, 1940)

Rey del albor, Madrugada - Julio Escoto (novela, 1993)

Duermevela Backstage (Poemas de Infierno) - Ángel Felipe Labrunie (poema, 2012)

Autobiografía de un hombre sin importancia - Ludwing Varela (colección narrativa, 2012)

Katastrophé - Gustavo Campos (relatos, 2012)

Alguien dibuja una sombra - Raúl López Lemus (ficción negra, 2017)

Anchuria - Giovanni Rodríguez (novela, 2022)

Cómo iniciar su viaje como escritor en Honduras

Según las palabras de Giovanni Rodríguez, un consejo fundamental para quienes tienen el deseo de ser escritores que dejen huella en la literatura hondureña es “que lean mucho. Y cuando digo ´mucho´ quiero decir mucho más de lo que imaginan que es suficiente. Y que antes de convertirse en escritores deberán convertirse en buenos lectores. Si no es así, no funciona la cosa”.

En palabras de Julio Escoto: “no estoy diciendo que yo lo tengo, pero se necesita cierto talento, desde luego, inclinación, vocación, pero más que todo disciplina. Si tiene el talento pero no tiene disciplina, de nada sirve. Se dice que para que alguien perfeccione un arte tiene que ensayarlo no menos de 10 mil horas antes de llegar a un nivel digno de ese arte. Un profesor mío decía: ´Un novelista no puede existir si no ha vivido, tiene que haber vivido experiencias negativas, positivas, dolorosas y de júbilo, porque es la experiencia humana´”.

En cambio, para el historiador y escritor Rubén Darío Paz, el quehacer intelectual es un trabajo más, una búsqueda consistente. Considera que no hay “milagros”, se requiere pasión, disciplina, ética, más el hecho de estar dispuesto a tolerar la crítica, que en nuestro país alcanza dimensiones muy particulares. Es escasa la crítica constructiva, en el mundo intelectual hondureño, la mayoría pasa por la descalificación del que hace algo o el que intenta hacerlo.

“Hacen falta campañas de lecturas, desde la escuela básica hasta la universidad, es aquí donde un par de ministerios, podrían plantearse un proyecto de país a largo plazo. Nos ruboriza el hecho de que seguimos ocupando los últimos lugares en acceso a libros en América Latina. Seguimos teniendo el mayor número de docentes que no leen, salvo excepciones”, manifiesta el también catedrático.

Bibliotecas y recursos para explorar la literatura hondureña

Los jóvenes están frente a un mundo de información, las redes sociales permiten el ingreso a fuentes que hace una década atrás eran impensables, tanto que podemos acezar a la mayoría de fondos documentales de las instituciones que velan por la difusión cultural.

Sin olvidar que la mayoría de universidades prestigiosas, tienen sus portales incluso gratuitos. Ahora lo que hace falta es guiar a los jóvenes, en la búsqueda del conocimiento, de ahí que el maestro convencido de su labor en los distintos niveles, es insustituible.

“Sigo considerando que los fondos impresos de las universidades públicas, constituyen un asidero importante. La Colección hondureña de la UNAH, la Hemeroteca, el Archivo Nacional e incluso ahora ciertas casas de la cultura dispersas en el país, también conservan fuentes valiosas. Hace falta replicar las ferias de libros, en todas nuestras cabeceras departamentales, y San Pedro Sula ha dado muestras contundentes de que sí se quiere, se puede... Debemos felicitar al escritor Giovanni Rodríguez y a su equipo de trabajo, porque han logrado sensibilizar a miles de hondureños por el gusto por la lectura”, enfatizó Paz.

* Rubén Darío Paz es escritor e historiador con estudios de Antropología Cultural. Director de Gestión Cultural en el Centro Universitario Regional de Occidente-UNAH, y docente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Actualmente dirige la Revista Rosalila.