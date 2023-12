Marcela Fernández, una hondureña que transforma vidas con la música

Cuando me fui a estudiar siempre tuve en mi mente poder abrir una escuela de música porque me gustaba la idea de poder enseñar. Cuando estuve estudiando la maestría en Miami, pude conocer a Susan Siman, venezolana-estadounidense que creó su fundación Simanof en la cual tenía mucho la ideología del Sistema de Coros y Orquestas de Venezuela.

Asimismo, brindarle ese mismo acceso a todos aquellos niños que quieran ser parte de una orquesta o un ensamble no importando su estrato social para mostrar que en la música no existen barreras sociales.

Desde el inicio mi familia y amigos han sido mi mayor apoyo y mi fuente de energía para que no desistiera. Ellos han sido parte de cada paso que he dado y sin ellos no hubiese logrado todo lo que Uremu es hoy en día.

5) ¿Cuántos niños y jóvenes y de qué sectores son y han sido beneficiados con esta organización sin fines de lucro?

Durante los 8 años que llevamos trabajando, hemos beneficiado alrededor de 4,000 a 5,000 personas entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus familias y comunidades.

Directamente ahorita estamos beneficiando alrededor de 200 estudiantes, más sus familias y comunidades de los sectores de: Guaymuras, Felipe Zelaya, Rivera Hernández, Col. Satelite, Bo. Cabañas, López Arellano y Chamelecón.

6) ¿Cuál es la forma de trabajo de Uremu? ¿Cómo es el proceso de ingreso de los alumnos?

Depende de varias cosas. Por los momentos estamos creando alianzas estratégicas con otras organizaciones e iglesias que ya trabajan dentro de estos sectores y quieren beneficiar a su comunidad. Luego de eso, se abre el proceso de matrícula, según el sector donde vamos a iniciar y las donaciones que recibimos para poder brindar nuestro programa.

7) ¿Cuántas personas forman parte de la fundación, entre colaboradores y voluntarios?

Maestros y staff somos 14 personas en el equipo. Los voluntarios, que más que todo nos ayudan a la logística de eventos y actividades que tenemos durante el año son unos 10 más.

8) ¿A dónde ha realizado presentaciones los estudiantes de Uremu, tanto a nivel nacional e internacional?

A nivel nacional hemos estado en los diferentes auditorios y comunidades de San Pedro Sula. Asimismo, hemos brindado conciertos en Tegucigalpa.

Y hemos tenido la oportunidad de poder llevar a estudiantes a representar a Honduras en México, Corea del Sur, Francia e Italia.

9) ¿Qué poder tiene la música para impactar en la vida de los participantes?

La música puede ser especialmente poderosa para los estudiantes, ya que proporciona una vía accesible para expresión creativa, desarrollo personal y conexión emocional. Ofrecer acceso a la música puede mejorar la autoestima, fomentar la disciplina y brindar un sentido de logro. Además, participar en actividades musicales puede abrir oportunidades educativas y comunitarias que de otro modo podrían estar fuera de alcance.

10) Recientemente usted recibió el Premio Quetglas 2023, junto al padre Patricio Larrosa, ¿qué significó este reconocimiento a su labor?

Haber sido una de las ganadoras del premio Quetglas junto al padre Patricio, fue un honor y una alegría para mi. Especialmente porque es ver el arduo trabajo que no solo yo he realizado, si no todos los que me han apoyado, para llevar a cabo este sueño y así beneficiar a muchos niños, niñas y adolescentes que no tienen las mismas oportunidades en el país.

11) ¿Qué objetivo tiene con los fondos económicos conseguidos en los Premios Quetglas?

Tenemos varias necesidades que cubrir, así que estaremos viendo a dónde es más importante que vaya ese fondo. Eso si, cada apoyo que recibimos es para continuar con nuestra labor social y hacerla crecer.

12) ¿De qué forma pueden ayudar los interesados en apoyar esta noble causa?

Nos pueden ayudar de muchas maneras: Con apoyo económico que nos ayuda a brindarle un trabajo a un maestro más y clases a grupos de 20 a 30 estudiantes. Donación de instrumentos que necesitamos para los niños, Donaciones de material didáctico o de útiles para ellos también. Brigadas, charlas de desarrollo. Las empresas pueden ser responsablemente social y ser patrocinadores los cuales les ayuda y beneficia a ellos también. En fin, hay muchas maneras de darnos una mano de ayuda.

13) ¿Qué mensaje le daría a los entes públicos para que apoyen estas causas nobles en pro de la niñez y juventud hondureña?

Les instaría a reconocer el impacto transformador de la música en la vida de ellos. Que no nos olvidemos que en la niñez y juventud está el futuro de Honduras, que debemos de brindarles oportunidades que los lleven a desarrollar su potencial y que puedan ser personas que sumen a nuestro país. Invertir en programas de educación musical que aporten a un desarrollo cultural en el país. Este apoyo no solo enriquece la vida individual de cada niña y niño, sino que también fortalece las comunidades y ofrece oportunidades que pueden cambiar el curso de la vida de muchos jóvenes hondureños.

Perfil de Marcela Fernández

Nombre completo: Marcela Carolina Fernández García

Edad: 36 años

Lugar de nacimiento: San Pedro Sula

Residencia: San Pedro Sula

Profesión: Maestra de Música

Estado civil: Casada

Pasatiempos: Salir con mis amigos, me gusta mucho viajar y conocer otras culturas.

Artista o banda favorita: No tengo uno en específico. Me gustan muchos.

Significado del nombre “Uremu”: Música, canción o melodía en garífuna.