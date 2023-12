Reconocimientos especiales en Gala We Are All Human 2023

Nueva York

La Fundación We Are All Human celebró el jueves su tercera Gala Anual We Are All Human, una noche dedicada a movilizar apoyo para la comunidad hispana,destacando el papel crítico que los hispanos juegan en nuestra sociedad. El evento tuvo como objetivo resaltar a los campeones que apoyan a los latinos, celebrar las destacadas contribuciones hispanas y movilizar apoyo para eliminar las barreras que enfrentan. Más de 500 líderes, celebridades, filántropos, empresas y activistas se reunieron para honrar y reconocer los logros de las Estrellas Hispanas que no solo inspiran a la comunidad, sino que impulsan la prosperidad, el poder y el progreso del país. Vea la fotogalería de la Gala: Honran la herencia hispana y sus talentos en Nueva York

El destacado actor, comediante y productor de cine John Leguizamo tomó el escenario central para recibir el Premio Hispanic Star, al igual que el ganador del premio Emmy y pilar de la industria del entretenimiento hispano Raúl de Molina. Un momento destacado de la noche se desarrolló cuando Nina García, Editora en Jefe de ELLE Magazine y copresidenta del evento,presentó el Premio Hispanic Star a la visionaria diseñadora de moda y empresaria Anne Fontaine. Diana Flores, la mariscal de campo de Flag Football del equipo mexicano y recientemente nombrada en la lista “30 under 30” de Forbes, recibió la Medalla al Mérito Hispanic Star como una pionera latina emergente en el mundo deportivo. John Leguizamo encendió la reunión con sus poderosas palabras, inspirando a todos los presentes. “Esta noche les digo que juntos somos más fuertes, y con nuestros aliados, somos mejores. Estamos en un punto de inflexión donde no hay marcha atrás, y lo veo en todos ustedes. Veo ese sentido de orgullo, el nuevo sentido de estar aquí y no ir a ninguna parte. Así que impúlsense mutuamente, tomen las manos unos de otros, corran contra todas las barreras y derríbenlas”.

”El trabajo que We Are All Human está haciendo para elevar el perfil de los hispanos y crearon oportunidades de inclusión e innovación es muy importante para nuestra comunidad”, dijo Raúl de Molina, también presentador de El Gordo y La Flaca. “Es un honor ser reconocido por una organización que está haciendo tanto para elevar la voz hispana, tan importante”, dijo Raúl de Molina. ”Como editora en jefe de ELLE Magazine, ha sido mi misión amplificar las voces latinas, en la moda, Hollywood, las artes, la política y más allá. Queremos hacer visibles a las latinas en nuestras páginas. Solo este año, tuvimos a cinco latinas en la portada de ELLE: Karol G, Jenna Ortega, America Ferrera, Eva Longoria y la reina. Nada me inspira más que las latinas que están escribiendo sus propias historias y cambiando la percepción de nuestra comunidad”.

”Se siente increíble reconocer mi latinidad. En voz alta y en este maravilloso evento. Soy latina.Hubo un tiempo en que los brasileños no se consideraban a sí mismos como latinos y la comunidad tampoco estaba completamente segura de que perteneciéramos. Esta noche, se siente maravilloso estar aquí, ser parte de la comunidad y sentir el apoyo de la Fundación WeAre All Human”, dijo Anne Fontaine, ya que esta fue la primera vez que reclamó públicamente su latinidad y aceptó un premio como latina. La noche estuvo llena de color y risas gracias a Abelardo Campuzano Jr., actor y personalidad de Internet, quien lideró la noche como maestro de ceremonias. Abby Anderson y RMAN D actuaron durante la noche, y Seth Herzog, comediante y subastador, ayudó a recaudar fondos para apoyar las iniciativas de la Fundación We Are All Human. Esta Met Gala para Latinos atrajo a figuras destacadas de la comunidad latina y sus seguidores,representando diversas industrias como las artes, los medios de comunicación, la tecnología y varias plataformas de redes sociales. Lea: Todo listo para el concierto de Marco Antonio Solís en San Pedro Sula