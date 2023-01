“Hollywood sigue siendo racista”: John Leguizamo

Nombres en español de actores, directores, cinefotógrafos y especialistas en varias áreas aparecen cada vez más en películas y series de Hollywood, pero para John Leguizamo, eso no es suficiente.

Nacido en Bogotá, Colombia hace 62 años y radicado en Nueva York desde que era adolescente, el prestigiado actor aseguró que la industria más poderosa del cine debe abrirse aún más hacia las producciones con contenido, corazón e ideología latina.

“Me siento agradecido porque he tenido grandes oportunidades, porque he trabajado con grandes directores que pelearon por mi, que apreciaron mi talento, pero Hollywood sigue siendo racista. Hay muy poco (de los latinos) en Hollywood, hace falta mucho más”, afirmó Leguizamo en entrevista.

Entre 1985 y 2022, el actor ha registrado casi 200 títulos de películas y una veintena de series de televisión. Acaba de estrenar “Noche Sin Paz”, con David Harbour, y “El Menú”, con Ralph Fiennes, en el circuito comercial; mientras que “Dark Blood” y “Waiting for Godot” salieron como parte del circuito de cine de arte.

En su historial, cuenta además con intervenciones en filmes aclamados como “Moulin Rouge: Amor en Rojo”, “Spawn” y “Romeo + Julieta”.

Hoy en día figuran nombres de actores como Diego Luna, Eiza González, Tenoch Huerta, Salma Hayek, Demian Bichir y Oscar Isaac en papeles protagónicos en la Meca del Cine. El colombiano celebra este hecho, pero insiste en que falta mayor visibilidad.

“Nosotros (los latinos) contribuimos con 2.8 trillones de dólares. Si fuéramos nuestro propio país, en Estados Unidos, seríamos el quinto más rico del mundo. Somos una economía que aporta. Somos el 30 por ciento de lo que gana Hollywood y el 30 de lo que gana el streaming. Pero somos menos del 2 por ciento en los protagonistas, en las películas de superhéroes, en los estelares. Y quiero cambiar eso. Ha habido muchas excusas de Hollywood, pero los latinos aquí, en Estados Unidos, queremos ganar Óscares, merecemos personajes mucho mejores que puedan ganar Óscares, pero no los puedes ganar si no te dan los personajes”, puntualizó el también productor.

Puso de ejemplo que con el filme “Encanto”, en el que le dio voz a Bruno Madrigal, Disney generó un gran éxito taquillero y de crítica. “Con Encanto probamos que podíamos hacerlo, y en teatro, en Broadway, Lin-Manuel Miranda y yo probamos (con “Viva Broadway”) que sí se pueden hacer las cosas y los latinos tenemos convocatoria. Eso queremos”, manifestó John Alberto Leguizamo Peláez.

En junio próximo, el actor que puso voz a Gor Koresh en “The Mandalorian”, cumplirá 20 años de casado con Justine Maurer, con quien procreó a sus hijos Allegra Sky y Ryder Lee.

“Soy muy afortunado de la vida que llevo, personal y profesionalmente. Tengo a la mejor (esposa) y mis hijos son mi adoración. ¿En cuanto a papeles? Yo busco algo que no sea nada parecido a lo que he hecho. Busco siempre personajes que sean enriquecedores, que supongan un crecimiento para mí, y que sean creíbles. Jamás pienso en la fama que me podrían dar. Si hiciera eso, sería un mercenario de mi trabajo y no lo soy”.

Dijo que no le molesta ser una referencia en filmes donde hay clichés como violencia, sexualidad, desnudos y narcotráfico, porque forman parte de una realidad. Incluso, afirmó que EU cada vez se ha abierto más a estos temas.

“La censura ya no es tan latente. El streaming tiene más opciones que la televisión abierta. Ya estamos más cómodos con la desnudez, en EU eran muy puritanos. El cuerpo es una cosa bonita, el sexo es divino, pero por qué no tenerlos como en Europa, que siempre se ha hecho”, expresó.