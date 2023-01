Fiel a la sinceridad con la que se expresa en los conciertos tan íntimos de su residencia de Las Vegas, la cantante Adele no ha tenido reparo en desahogarse con su público acerca de los dolores y problemas de movilidad que, aunque ocasionales, arrastra ya desde hace años por culpa de la ciática: una condición que no le ha impedido, sin embargo, dar el máximo de sus capacidades en unos recitales de fin de semana que están siendo un éxito absoluto, tanto de crítica como de público.

En un momento de su último espectáculo, en el que tuvo que inclinarse ligeramente para poder regalar camisetas a los espectadores, la intérprete británica sintió una punzada de dolor y no dudó en tomar el micrófono para explicar el origen de su dolencia.

“Ahora me toca ir al otro lado del escenario. Tengo que andar así estos días porque tengo una ciática muy mala”, reveló el pasado día de Nochevieja. Curiosamente, la estrella de la música lleva algunas semanas cultivando una nueva afición que suele asociarse al día a día de las celebridades residentes en Los Ángeles, donde precisamente vive ella desde hace un lustro.

“¿A que no saben lo que he estado haciendo? He empezado a hacer senderismo. Y me está gustando mucho. Me pongo los auriculares y me pongo a caminar... Y aun así me quedo sin aliento aquí, este teatro parece un estadio, es un paseo bastante largo”, bromeó durante otra de sus charlas con el respetable.

Hace ya unos años, Adele dio a conocer el sinfín de contratiempos que había estado padeciendo con su espalda desde una edad temprana. La vocalista sufrió el primer desplazamiento de un disco intervertebral cuando solo tenía 15 años, lo que supuso el inicio de una larga cadena de adversidades que ha estado tratando de sobrellevar lo mejor posible. “La primera vez que me pasó estaba en la cama. Estornudé y (el disco) salió volando. En enero me pasó otra vez con el sexto disco y, después de la cesárea, es como si mis abdominales no existieran. Llevo media vida con dolores de espalda. A veces surgen solo por el estrés o por culpa de una mala postura”, relataba.