  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Espectáculos

Romeo Santos y Prince Royce seducen a Nueva York en la primera 'escucha' de su álbum a dúo

Las estrellas de la bachata Romeo Santos y Prince Royce sedujeron en la noche del miércoles a un Madison Square Garden de Nueva York lleno de fanáticos que acudieron a la primera escucha de su álbum conjunto, 'Better late than never', y se llevaron de premio un 'popurrí' de sus éxitos.

Últimos Videos