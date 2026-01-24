Coro Sinfónico de Honduras brilla en el Carnegie Hall de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

El Coro Sinfónico de Honduras dejó en alto el nombre del país al presentarse el pasado 19 de enero en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los recintos más emblemáticos y prestigiosos de la música académica a nivel mundial. La agrupación, dirigida por el maestro Juan José Micheletti, formó parte del concierto "Stabat Mater & Symphonic Adiemus: The Music of Sir Karl Jenkins", una producción organizada por Distinguished Concerts International New York (DCINY) que reunió a coros y ensambles de distintos países en un encuentro de alto nivel artístico.

En esta destacada participación, el Coro Sinfónico de Honduras interpretó el "Stabat Mater" del compositor británico Sir Karl Jenkins, bajo la dirección musical del maestro Jonathan Griffith, director artístico y principal conductor de DCINY, en el Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall. Previo al concierto, los coristas hondureños participaron en varios días de ensayos en la ciudad de Nueva York, incluyendo sesiones realizadas en el Pope Auditorium de Fordham University. Durante este proceso, tuvieron la oportunidad de trabajar directamente con Sir Karl Jenkins, quien estuvo presente en los ensayos y compartió un valioso espacio de intercambio artístico con los intérpretes.