Coro Sinfónico de Honduras brilla en el Carnegie Hall de Nueva York

El Coro Sinfónico de Honduras dejó en alto el nombre del país al presentarse el pasado 19 de enero en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los recintos más emblemáticos y prestigiosos de la música académica a nivel mundial.
La agrupación, dirigida por el maestro Juan José Micheletti, formó parte del concierto "Stabat Mater & Symphonic Adiemus: The Music of Sir Karl Jenkins", una producción organizada por Distinguished Concerts International New York (DCINY) que reunió a coros y ensambles de distintos países en un encuentro de alto nivel artístico.
En esta destacada participación, el Coro Sinfónico de Honduras interpretó el "Stabat Mater" del compositor británico Sir Karl Jenkins, bajo la dirección musical del maestro Jonathan Griffith, director artístico y principal conductor de DCINY, en el Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall.
Previo al concierto, los coristas hondureños participaron en varios días de ensayos en la ciudad de Nueva York, incluyendo sesiones realizadas en el Pope Auditorium de Fordham University. Durante este proceso, tuvieron la oportunidad de trabajar directamente con Sir Karl Jenkins, quien estuvo presente en los ensayos y compartió un valioso espacio de intercambio artístico con los intérpretes.
"Compartir escenario en un espacio que representa un anhelo para músicos de todo el mundo fue una oportunidad asumida con responsabilidad, trabajo colectivo y una visión artística clara. Regresamos a Honduras fortalecidos, con nuevas herramientas y una motivación renovada para seguir construyendo un proyecto coral sólido, comprometido con la excelencia y con el desarrollo continuo de nuestra escena musical", expresó la Asociación Coral Sinfónica de Honduras (ACOSIH) mediante una publicación en Instagram.
Vale resaltar que la ACOSIH maneja al Coro Sinfónico de Honduras. Un proyecto musical enfocado en la formación constante, la excelencia artística y el canto colectivo para representar al país.
La participación del Coro Sinfónico de Honduras en esta producción internacional es un hito para la música coral del país y se enmarca en los esfuerzos continuos de la agrupación por fortalecer la formación de sus integrantes y proyectar el talento hondureño en escenarios de primer nivel.