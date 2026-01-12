Artistas plasman identidad y convivencia con un mural en la represa El Cajón

Santa Cruz de Yojoa.

El colectivo artístico Perros de Agua continúa apostando por el arte como una herramienta de expresión, reflexión e inspiración para la juventud hondureña, mediante intervenciones que vinculan identidad cultural, naturaleza y comunidad.

El colectivo surge de la necesidad de abrir espacios para el arte en contextos donde este se convierte en una vía para expresar ideas y talentos, así como para motivar a nuevas generaciones.

Está conformado por cuatro gestores culturales que organizan anualmente encuentros internacionales de arte en sus comunidades: Antonio Mancia y Axa Meléndez en el departamento de Cortés; Alejandra Cabrera en el Distrito Central, y Kevin Castejón en La Ceiba.

Como parte de este trabajo colectivo, los artistas realizaron un mural en la represa hidroeléctrica El Cajón, una obra titulada “Dualidad – Coexistencia”, que simboliza la armonía entre la identidad cultural, la naturaleza y el desarrollo humano.