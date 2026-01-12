  1. Inicio
Artistas plasman identidad y convivencia con un mural en la represa El Cajón

El colectivo Perros de Agua realizó el mural titulado: “Dualidad – Coexistencia”, en la represa El Cajón, una obra que une identidad, arte y naturaleza.

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 11:34 -
  • Redacción web
Los artistas realizaron un mural en la represa hidroeléctrica El Cajón, una obra titulada “Dualidad – Coexistencia”. El nuevo mural se suma a los atractivos de la Central, ofreciendo a los visitantes una experiencia que integra arte, conciencia ambiental y desarrollo sostenible.
Santa Cruz de Yojoa.

El colectivo artístico Perros de Agua continúa apostando por el arte como una herramienta de expresión, reflexión e inspiración para la juventud hondureña, mediante intervenciones que vinculan identidad cultural, naturaleza y comunidad.

El colectivo surge de la necesidad de abrir espacios para el arte en contextos donde este se convierte en una vía para expresar ideas y talentos, así como para motivar a nuevas generaciones.

Está conformado por cuatro gestores culturales que organizan anualmente encuentros internacionales de arte en sus comunidades: Antonio Mancia y Axa Meléndez en el departamento de Cortés; Alejandra Cabrera en el Distrito Central, y Kevin Castejón en La Ceiba.

Como parte de este trabajo colectivo, los artistas realizaron un mural en la represa hidroeléctrica El Cajón, una obra titulada “Dualidad – Coexistencia”, que simboliza la armonía entre la identidad cultural, la naturaleza y el desarrollo humano.

Colaboradores y representantes de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán – El Cajón, junto con los artistas que realizaron la obra.

Colaboradores y representantes de la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán – El Cajón, junto con los artistas que realizaron la obra.

Sobre la obra

En el centro de la composición se representa a una niña cuya presencia evoca la pureza, la esperanza y la conexión con las raíces ancestrales. La figura observa una pequeña canoa con un pescador, elemento que remite a las tradiciones y a la relación histórica de las comunidades con el agua, recurso vital para la vida y el sustento.

Al fondo, la imponente represa El Cajón se integra como un recordatorio del ingenio humano y de la transformación del paisaje, estableciendo un diálogo entre el progreso y la preservación cultural. La escena se complementa con aves en vuelo, símbolos de libertad, biodiversidad y equilibrio ecológico, que invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger el entorno natural en medio del desarrollo tecnológico.

La obra utiliza una técnica de composición tridimensional que simula una ventana abierta hacia el embalse, generando un efecto inmersivo que conecta al espectador con la grandeza del paisaje y la riqueza cultural que lo rodea.

A través de este recurso visual, el mural transmite un mensaje de convivencia armónica entre el ser humano, la naturaleza y la modernidad, resaltando la identidad hondureña y la belleza de sus recursos hídricos.

Para la realización de este primer mural en El Cajón participaron tres de los cuatro miembros del colectivo: Axa Meléndez, Alejandra Cabrera y Antonio Mancia, quienes continúan fortaleciendo el arte público como una plataforma de diálogo social y cultural.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

