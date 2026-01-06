Fernanda Castillo, la hondureña en el Reinado Internacional del Café 2026

Manizales, Colombia

Honduras dice presente en uno de los certámenes culturales más importantes del mundo cafetero. Fernanda Castillo, joven hondureña de 23 años originaria de Danlí, departamento de El Paraíso, es la representante oficial del país en el Reinado Internacional del Café 2026, que se desarrolla del 3 al 12 de enero en Manizales, Colombia. Modelo, estudiante de Ciencias de la Computación y Periodismo, y amante del arte y la naturaleza, Fernanda llega al certamen con una visión clara que va más allá de la competencia estética. Su participación busca proyectar el talento, la cultura y la calidad humana del pueblo hondureño, especialmente de quienes se dedican al rubro cafetalero.

Propósito social y liderazgo femenino

Fernanda se define como una mujer disciplinada, entregada y altruista. Su filosofía de vida se resume en una frase que guía su camino: "Soñar, es el primer paso para transformar vidas, siempre que trabajes por ellos". Su motivación para representar a Honduras no se centra únicamente en la corona, sino en inspirar, servir y empoderar a otros, con especial énfasis en la educación y el liderazgo femenino. Su meta es convertirse en un agente de cambio universal, exaltando la disciplina, el arte y la belleza cultural de Honduras en cada escenario internacional. Como parte de su compromiso social, impulsa el proyecto "SUEÑOS SIN LIMITES", una iniciativa orientada a motivar a niños y jóvenes a creer en sí mismos y en sus capacidades, fomentando la disciplina como herramienta para convertir los sueños en metas alcanzables.

Salud mental y orgullo cafetalero

Desde su rol como reina de belleza, Fernanda considera que la salud mental es un pilar fundamental para el éxito personal y colectivo. Por ello, promueve activamente el fortalecimiento de la autoestima, la confianza y la productividad humana. “Abordar temas de Salud Mental y buscar ayuda, no es un signo de debilidad, al contrario, es un acto de fuerza, valentía y amor propio”, afirma, destacando la importancia de normalizar estas conversaciones en la sociedad. En el marco del Reinado Internacional del Café, su aspiración es trascender y alcanzar el título internacional para generar oportunidades reales que visibilicen el talento y la calidad humana del hondureño dedicado a la caficultura, un sector clave para la economía y la identidad nacional. Para Fernanda, representar a Honduras en este certamen es “un honor profundo y un puente humano que conecta la pasión y el arte del café entre países hermanos de todo el mundo”. Al definir a su país, no duda en resumirlo en tres palabras: resiliencia, amor y calor humano.

Un certamen con historia