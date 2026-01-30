Hondureña gana "Mejor Traje Nacional de Lujo" en Mrs. World 2026

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Honduras celebra un nuevo triunfo en el ámbito de los certámenes internacionales tras la victoria de la hondureña Graciela Monterola, quien obtuvo el Primer Lugar en la categoría "Mejor Traje Nacional de Lujo" ("Most Luxury National Costume") en el Mrs. World 2026, durante la gran final celebrada en el Westgate Resort & Casino, en Las Vegas, Estados Unidos, el pasado 29 de enero. El reconocimiento posiciona a Honduras en lo más alto del escenario global, destacando su riqueza cultural, creatividad y excelencia artística frente a una audiencia internacional, consolidando al país como un referente en propuestas de alto impacto visual y conceptual.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Graciela Monterola compartió imágenes del traje con el que logró el importante galardón, una pieza que representa a una diosa del mar, protectora de la vida marina y defensora de los océanos del mundo. El diseño se caracteriza por sus texturas fluidas y tonos inspirados en el océano, que evocan el movimiento del agua, la fuerza de la naturaleza y el delicado equilibrio de la vida bajo el mar. La lanza simboliza el coraje, mientras que el escudo representa la responsabilidad y el deber de proteger aquello que no puede protegerse por sí mismo. Inspirado en las aguas cristalinas de Roatán, Honduras, el traje rinde homenaje a una nación profundamente conectada con el mar, reforzando el mensaje de que cuando protegemos nuestros océanos, protegemos la vida misma. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.