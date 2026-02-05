JCI Merendón juramenta su Junta Directiva 2026 en San Pedro Sula

JCI Merendón celebró su ceremonia de toma de posesión de la Junta Directiva 2026 en una velada que combinó solemnidad, reconocimiento y entusiasmo, marcando el inicio de un nuevo periodo de liderazgo para la organización juvenil en San Pedro Sula.
El evento, realizado el 31 de enero en la capital industrial de Honduras, reunió a miembros, aliados estratégicos e invitados especiales, consolidándose como una de las actividades más importantes del calendario anual de JCI Merendón.
Durante la noche también se efectuó la entrega de premios a los integrantes más destacados, resaltando su compromiso, desempeño y contribución al crecimiento de la organización.
La jornada estuvo cargada de emotividad, al juramentarse los jóvenes que asumirán la responsabilidad de dirigir la organización durante 2026, con el propósito de fortalecer sus programas y continuar impactando positivamente en la comunidad.
La nueva Junta Directiva 2026 es presidida por el abogado Gecil Urraco, quien cuenta con seis años de trayectoria dentro de JCI Merendón, acompañado por Jr. Fabiola Bonilla como secretaria, Jr. Christian López como tesorero, Jr. Carlos Sandoval como asesor legal y los vicepresidentes Jr. Ashley Perdomo, Jr. Cristina Bonilla, Jr. Edgar Martínez y Jr. Katherine A. Ramos.
El programa incluyó un espacio artístico a cargo del tenor René López, quien cautivó al público con las interpretaciones de “Por ti Volaré” de Andrea Bocelli, “O’ sole mio” y “Hasta mi final” de Il Volo.
En el marco de la ceremonia se otorgaron importantes reconocimientos, entre ellos Junior de Calidad y Mejor Directivo para Jr. Christian López; Mérito por Afiliación para Luis Leiva; y Premio Pesco para Gecil Urraco y Christian López.
Asimismo, se entregaron Reconocimientos Presidenciales a empresas, al Tenor René López, One Pro - Danilo Guillén y la Municipalidad de San Pedro Sula, en agradecimiento por su apoyo y contribución.
De igual manera, los medios de comunicación recibieron reconocimientos por su respaldo a las actividades de la organización, además de placas por “Contribución Social”, destacando los eventos, proyectos y acciones desarrolladas por JCI Merendón.
La velada contó con la presencia de representantes de organizaciones locales de San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Tegucigalpa y Comayagüela, así como senadores, invitados especiales y miembros de la Junta Directiva Nacional de JCI Honduras.
JCI Merendón es una organización sin fines de lucro cuya misión es “Ofrecer oportunidades de desarrollo de liderazgo que empoderen a los jóvenes para crear un cambio positivo”, a través de iniciativas orientadas al servicio y la formación.
Para este año, JCI Internacional adopta el lema presidencial “LEAD-CONNECT-EVOLVE”, en consonancia con el lema oficial “Desarrollar líderes para un mundo cambiante”, su compromiso es dejar un legado en las personas, impulsar la innovación basada en datos, fomentar colaboraciones globales y consolidarse como la principal red mundial de jóvenes líderes.