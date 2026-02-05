JCI Merendón juramenta su Junta Directiva 2026 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

JCI Merendón celebró su ceremonia de toma de posesión de la Junta Directiva 2026 en una velada que combinó solemnidad, reconocimiento y entusiasmo, marcando el inicio de un nuevo periodo de liderazgo para la organización juvenil en San Pedro Sula. El evento, realizado el 31 de enero en la capital industrial de Honduras, reunió a miembros, aliados estratégicos e invitados especiales, consolidándose como una de las actividades más importantes del calendario anual de JCI Merendón.

Durante la noche también se efectuó la entrega de premios a los integrantes más destacados, resaltando su compromiso, desempeño y contribución al crecimiento de la organización. La jornada estuvo cargada de emotividad, al juramentarse los jóvenes que asumirán la responsabilidad de dirigir la organización durante 2026, con el propósito de fortalecer sus programas y continuar impactando positivamente en la comunidad. La nueva Junta Directiva 2026 es presidida por el abogado Gecil Urraco, quien cuenta con seis años de trayectoria dentro de JCI Merendón, acompañado por Jr. Fabiola Bonilla como secretaria, Jr. Christian López como tesorero, Jr. Carlos Sandoval como asesor legal y los vicepresidentes Jr. Ashley Perdomo, Jr. Cristina Bonilla, Jr. Edgar Martínez y Jr. Katherine A. Ramos. El programa incluyó un espacio artístico a cargo del tenor René López, quien cautivó al público con las interpretaciones de "Por ti Volaré" de Andrea Bocelli, "O' sole mio" y "Hasta mi final" de Il Volo.

En el marco de la ceremonia se otorgaron importantes reconocimientos, entre ellos Junior de Calidad y Mejor Directivo para Jr. Christian López; Mérito por Afiliación para Luis Leiva; y Premio Pesco para Gecil Urraco y Christian López. Asimismo, se entregaron Reconocimientos Presidenciales a empresas, al Tenor René López, One Pro - Danilo Guillén y la Municipalidad de San Pedro Sula, en agradecimiento por su apoyo y contribución. De igual manera, los medios de comunicación recibieron reconocimientos por su respaldo a las actividades de la organización, además de placas por “Contribución Social”, destacando los eventos, proyectos y acciones desarrolladas por JCI Merendón.