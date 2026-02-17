Empieza el Año del Caballo de Fuego en el zodiaco chino, ¿qué significa?

Bangkok

Conocido como sheng xiao (生肖) o shu xiang (属相) y con más de 2.000 años de historia, el zodiaco chino se asemeja al occidental en que ambos se basan en periodos de nacimiento y cuentan con 12 símbolos. No obstante, el sistema oriental deriva de reflexiones ancestrales, en lugar de partir de la astrología.

Según la tradición, el zodiaco chino no solo representa los años lunares, sino que también influye en la personalidad, la carrera profesional, la compatibilidad, el matrimonio y la fortuna de las personas. Su papel en la cultura del país asiático es fundamental, explica la institución educativa The Beijing Center for Chinese Studies (TBC).

La entrada del Año Nuevo Lunar se celebra este martes en China y en distintas partes del mundo de la mano de su diáspora. Este nuevo ciclo está representado por el Caballo de Fuego , descrito como vital y dinámico, según el zodiaco chino , compuesto por 12 animales y cinco elementos.

El Caballo, que representa a quienes nacieron en años como 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026, es el séptimo animal del ciclo zodiacal chino. Está precedido por la Rata, el Buey, el Tigre, el Conejo, el Dragón y la Serpiente, y seguido por la Oveja, el Mono, el Gallo, el Perro y el Cerdo.

El Instituto Confucio, nacido como una versión china del Instituto Cervantes o la Alianza Francesa, apunta que este signo se asocia con cualidades de vitalidad y dinamismo. Las personas nacidas en el Año del Caballo son populares, optimistas, aventureras, elocuentes e impacientes, según la revista en español de la institución.

Los 12 animales se combinan con “los cinco elementos fundamentales del Universo”: metal, madera, agua, fuego y tierra. Cada uno reina durante dos años, uno bajo el Yin y otro bajo el Yang, símbolos taoístas relacionados con el equilibrio.

El zodiaco chino es una creencia basada en el temperamento atribuido a los animales que combina religión, filosofía, astrología y numerología chinas. En la antigüedad, se decía que, además de marcar el sino de las personas, también controlaba la cosecha anual e influía en la fortuna de toda la nación, según el TBC.

Los animales del zodiaco se consideran la mascota de cada Año Nuevo lunar en China. En esta ocasión, un caballo de peluche cuya boca fue cosida al revés —transformando una sonrisa en un gesto compungido— se convirtió en uno de los fenómenos virales del inicio del ciclo y sus ventas se dispararon.

Nacieron en Año del Caballo figuras como el expresidente de Estados Unidos Joe Biden (20 de noviembre de 1942) y la excanciller de Alemania Angela Merkel (17 de julio de 1954).