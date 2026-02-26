Rotary International celebra 121 años de servicio a la comunidad

Con una emotiva sesión conmemorativa, socios rotarios del sector norte del país celebraron el aniversario número 121 de Rotary International, una organización que desde 1905 ha impulsado proyectos de servicio y solidaridad en distintas comunidades a lo largo de 220 países.
La velada se desarrolló en el salón Las Islas del hotel Copantl y estuvo marcada por el compañerismo y el compromiso renovado con las causas sociales.
Durante el evento se recordó que el primer club rotario fue fundado en Estados Unidos en 1905 y que a Honduras el movimiento llegó en 1929, por lo que el país se prepara para celebrar próximamente el centenario del rotarismo nacional.
La actividad contó con la representación de nueve clubes, y como invitados especiales participaron los oradores provenientes de Tegucigalpa, Julio Villalta y Carmen de Villalta, miembros del club Real de Minas Tegucigalpa, quienes compartieron una reseña sobre la historia de Rotary y ofrecieron una visión inspiradora sobre el futuro de la organización en el país.
Los representantes destacaron que los proyectos de agua han sido fundamentales, llevando este recurso vital a escuelas y comunidades que aún carecen de él.
A diferencia de países más desarrollados donde esta necesidad está cubierta, en Honduras todavía existen grandes desafíos, y Rotary ha asumido el compromiso de ayudar a cerrar esa brecha.
Al finalizar la ponencia, se brindó un reconocimiento especial a ambos oradores y, posteriormente, los miembros rotarios disfrutaron de una cena entre amenas pláticas y fotografías para recordar la noche especial.