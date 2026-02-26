  1. Inicio
  2. · Sociales

Rotary International celebra 121 años de servicio a la comunidad

Los rotarios compartieron un especial encuentro para festejar el compromiso social que los une y plantearse nuevos proyectos

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 15:37 -
  • Marisol Soto
Rotary International celebra 121 años de servicio a la comunidad

Socios rotarios compartieron un especial momento al partir un pastel para festejar los 121 años de entrega y compromiso con las comunidades.

Foto: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula

Con una emotiva sesión conmemorativa, socios rotarios del sector norte del país celebraron el aniversario número 121 de Rotary International, una organización que desde 1905 ha impulsado proyectos de servicio y solidaridad en distintas comunidades a lo largo de 220 países.

La velada se desarrolló en el salón Las Islas del hotel Copantl y estuvo marcada por el compañerismo y el compromiso renovado con las causas sociales.

Durante el evento se recordó que el primer club rotario fue fundado en Estados Unidos en 1905 y que a Honduras el movimiento llegó en 1929, por lo que el país se prepara para celebrar próximamente el centenario del rotarismo nacional.

La actividad contó con la representación de nueve clubes, y como invitados especiales participaron los oradores provenientes de Tegucigalpa, Julio Villalta y Carmen de Villalta, miembros del club Real de Minas Tegucigalpa, quienes compartieron una reseña sobre la historia de Rotary y ofrecieron una visión inspiradora sobre el futuro de la organización en el país.

Salud integral: Alegría por una buena nueva en San Pedro Sula

Los representantes destacaron que los proyectos de agua han sido fundamentales, llevando este recurso vital a escuelas y comunidades que aún carecen de él.

A diferencia de países más desarrollados donde esta necesidad está cubierta, en Honduras todavía existen grandes desafíos, y Rotary ha asumido el compromiso de ayudar a cerrar esa brecha.

Al finalizar la ponencia, se brindó un reconocimiento especial a ambos oradores y, posteriormente, los miembros rotarios disfrutaron de una cena entre amenas pláticas y fotografías para recordar la noche especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marisol Soto
Marisol Soto
elsa.soto@laprensa.hn

Periodista multimedia y presentadora de noticias, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en cobertura social y de espectáculos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias