"Alma": memoria, migración y resiliencia en la nueva novela de Ada Pavón

San Pedro Sula, Honduras

La novela Alma, de la escritora hondureña Ada Pavón, será presentada el próximo 6 de marzo en la Alianza Francesa de San Pedro Sula, a partir de las 6:00 de la tarde.

La obra es la primera propuesta de narrativa testimonial de la autora y aborda temas como la infancia, la memoria, la resiliencia, la migración y la desigualdad en el contexto hondureño. Según la información compartida por los organizadores, el libro busca dar voz a historias silenciadas y transformar la experiencia personal en memoria colectiva, utilizando la literatura como espacio de reflexión y conciencia social.

Entre las principales líneas temáticas destacan la infancia y la memoria, la migración y el desarraigo, la resiliencia femenina, la pobreza y desigualdad social, así como la identidad cultural hondureña.

El lanzamiento es promovido por la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras y la Alianza Francesa de San Pedro Sula.

Sobre la autora

Ada Ondina Pavón, M.Ed., nació en la aldea de Támara, en Francisco Morazán. Su obra literaria surge de la memoria, la migración y la experiencia de vida entre dos culturas.

Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y cuenta con una maestría en Educación (M.Ed.) por Wayland Baptist University, en Estados Unidos. Además, realizó formación docente en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, en Honduras.

En el ámbito profesional, acumula más de 30 años de experiencia en el campo educativo en Honduras y Estados Unidos. Se desempeñó como docente y especialista en educación bilingüe. Durante los últimos 15 años de su carrera trabajó como evaluadora educativa en el sistema público del estado de Texas, donde evaluó y brindó apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Su formación en trabajo social y su trayectoria en educación han influido en su visión sobre la niñez, la mujer y las realidades sociales de la población migrante.