Honduras va por la clasificación a la Overwatch World Cup 2026, y tú podrías formar parte

¿Te interesaría formar parte del equipo que representará a Honduras durante las clasificatorias de la Overwatch World Cup 2026 y, potencialmente, durante la competición? Tenemos toda la información para ti.

  02 de marzo de 2026
  Juan F. Sánchez
Honduras va por la clasificación a la Overwatch World Cup 2026, y tú podrías formar parte

La Copa Mundial de Overwatch se llevará a cabo este próximo mes de agosto, durante la BlizzCon, en California, y en Honduras puede pelear por un chance para clasificarse.

Overwatch es uno de los juegos multijugador del momento, gracias a los múltiples cambios implementados durante su temporada actual, que ha logrado revivir el interés por el título a una escala descomunal. El apartado de esports siempre ha sido importante para Blizzard, y la Overwatch World Cup es el culmen del nivel competitivo profesional.

Diferentes equipos nacionales, conformados por jugadores de alto nivel que representan a su país, se disputan por la gloria en el máximo de los torneos competitivos de Overwatch. Con selecciones de las conferencias de América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia, la explosividad en los encuentros del torneo está más que garantizada.

Honduras va por la clasificación a la Overwatch World Cup 2026, y tú podrías formar parte

Pero antes de llegar a la Overwatch World Cup, primero se deben atravesar una serie de desafíos clasificatorios que pondrán a prueba las habilidades de los equipos. El comité del equipo de Honduras ha presentado una convocatoria para todo jugador interesado en formar parte de los tryouts, con la oportunidad de ser seleccionado para formar parte de la plantilla oficial del equipo.

A los interesados, se les informa que los únicos requisitos para formar parte de las pruebas son, ser jugador de PC, naturalmente; y estar dentro de los rangos de Maestro (Master) y Gran Maestro (Grandmaster). Para mayor información, puedes unirte al canal de Discord oficial para tener un contacto más directo y expresar interés en participar.

Honduras va por la clasificación a la Overwatch World Cup 2026, y tú podrías formar parte

Los tryouts se llevarán a cabo de manera virtual, y están programados para el jueves 5 de marzo. Además, se transmitirán a través del canal de Twitch de Grupo Senju, organizador brasileño que está apoyando en ese sentido. En base a los resultados de estas partidas, el comité elegirá a los jugadores que pasarán a formar parte del equipo oficial de Honduras.

Luchando por la clasificación

Durante el mes de abril, se llevarán a cabo las clasificatorias por un puesto en el Grupo de Conferencia, en este caso, América. Honduras deberá enfrentarse a los equipos de Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Puerto Rico, y alcanzar uno de los tres primeros lugares, que garantizan la clasificación al Grupo de Conferencia.

Honduras va por la clasificación a la Overwatch World Cup 2026, y tú podrías formar parte

En el Grupo de Conferencia, los tres equipos adicionales clasificados se unirán a Estados Unidos, México, Canadá, Brasil y Colombia, y entre los ocho equipos lucharán por los cuatro puestos clasificatorios que finalmente llegarán a la Overwatch World Cup 2026.

Esta es la primera vez que Honduras tiene la oportunidad para clasificar en un torneo de tan alto prestigio como lo es la Overwatch World Cup. ¿Tienes el nivel y la pasión suficientes para formar parte? No lo dudes más, ponte en contacto con el comité y demuestra que en suelo catracho también existe un gran nivel competitivo.

Juan F. Sánchez

