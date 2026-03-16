Escuela Internacional Sampedrana gana campeonato nacional de robótica

La Escuela Internacional Sampedrana (EIS) alcanzó un logro histórico al proclamarse campeona nacional de robótica en la séptima edición de FIRST® LEGO® League Honduras, celebrada el 27 de febrero de 2026 en la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), en Tegucigalpa, bajo la organización de Honduras STEM Foundation.

En esta edición participaron 48 equipos provenientes de siete departamentos del país, en una jornada que reunió talento, creatividad, innovación y excelencia técnica.

Este título representa más que una victoria en una competencia. Es el resultado de años de trabajo constante, sesiones de práctica, pruebas técnicas, ajustes en los diseños y aprendizajes obtenidos tras superar múltiples desafíos. El campeonato refleja un proceso de formación basado en disciplina, perseverancia y visión educativa.

Un proyecto construido con visión

Hace tres años comenzó el desarrollo de un programa de robótica con el objetivo de consolidar una iniciativa sólida, competitiva y sostenible. Lo que en su momento fue una apuesta institucional por el aprendizaje STEM hoy se traduce en un logro que llena de orgullo a la comunidad educativa de la EIS.

Más allá del trofeo, el campeonato confirma que cuando una institución apuesta por la innovación, el trabajo estructurado y el desarrollo del potencial de sus estudiantes, los resultados pueden trascender a nivel nacional.

Reconocimiento al equipo formador

El éxito también refleja el liderazgo y compromiso de quienes han acompañado el crecimiento del programa.

Entre ellos destacan Kenia Ixcot, entrenadora del programa de robótica; Jean Paul Lacayo, entrenador, reconocido como mejor entrenador en la categoría Explore; y Vince Hernández Chávez, coordinador del programa, quien diseñó la iniciativa de robótica en septiembre de 2023.

Asimismo, la institución destacó el apoyo de los padres de familia, cuyo acompañamiento ha sido parte fundamental del desarrollo del proyecto educativo.

Los estudiantes, protagonistas del logro

La escuela también subrayó el papel de los estudiantes, quienes demostraron disciplina, resiliencia y capacidad de trabajo en equipo durante el proceso de preparación y competencia.

Según la institución, el equipo supo enfrentar la presión, corregir errores, adaptarse a los desafíos técnicos y competir con determinación, cualidades que resultaron decisivas para alcanzar el campeonato nacional.